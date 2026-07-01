México mantiene la ruptura con Ecuador tras triunfo de la Selección

El gobierno de México mantendrá la ruptura diplomática con Ecuador mientras no existan condiciones para restablecer la relación bilateral, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien insistió en que la victoria de la Selección Mexicana sobre ese país en el Mundial 2026 debe entenderse exclusivamente como un triunfo deportivo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió separar el resultado en la cancha del diferendo entre ambos gobiernos. "Es un triunfo de la selección", dijo al reconocer la actuación del representativo nacional y la alegría que, afirmó, compartió buena parte del país tras la clasificación a los octavos de final.

¿Cuál es la postura de México sobre la ruptura con Ecuador?

Sheinbaum añadió que las celebraciones multitudinarias registradas en la Ciudad de México y otras entidades reflejan el orgullo nacional y también muestran, según su interpretación, el ambiente de libertades que existe en el país.

Sostuvo que la presencia de cientos de miles de personas en las calles contradice las acusaciones de autoritarismo dirigidas contra su administración.



Sostuvo que la presencia de cientos de miles de personas en las calles contradice las acusaciones de autoritarismo dirigidas contra su administración. Foto: Cuartoscuro

Sobre la relación con Ecuador, recordó que México rompió vínculos diplomáticos después de que fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo.

Calificó esa incursión como "muy, muy grave" y aseguró que cualquier nación habría reaccionado de la misma manera ante una violación de su sede diplomática.

Diferencias en las relaciones diplomáticas con Perú

La presidenta informó que solicitará al canciller una actualización sobre el procedimiento internacional iniciado por México tras esos hechos y adelantó que un eventual restablecimiento de las relaciones no dependerá únicamente de la voluntad política del gobierno ecuatoriano, sino de diversas condiciones que serán analizadas más adelante.

También diferenció el caso de Perú. Explicó que no fue México quien rompió relaciones con ese país, sino el gobierno peruano, después del posicionamiento del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

Con esas precisiones, Sheinbaum defendió la política exterior de su gobierno y rechazó las versiones que atribuyen a la administración mexicana el deterioro de las relaciones con varios países de América Latina. Afirmó que, en el caso de Ecuador, la decisión respondió a la defensa de la inviolabilidad de las embajadas y del derecho internacional.