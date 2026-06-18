Sheinbaum responde a Trump: "No está bien informado"

La presión de Donald Trump sobre la estrategia de seguridad mexicana volvió a instalarse en la agenda bilateral. Desde la cumbre del G7, el presidente estadounidense afirmó que Claudia Sheinbaum estaría "asustada" por los cárteles y sostuvo que el gobierno mexicano ha perdido el control frente a la delincuencia organizada.

La respuesta llegó desde Palacio Nacional. Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró que Trump "no está bien informado" sobre la situación del país.

La presidenta evitó abrir una confrontación directa con el mandatario estadounidense. Atribuyó los señalamientos al estilo de comunicación de Trump y a la dinámica política interna de Estados Unidos, pero aprovechó para defender el trabajo del gabinete de seguridad y la capacidad operativa del Estado mexicano.

"Hay Estado mexicano", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la estrategia de seguridad muestra resultados concretos. Citó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una caída superior a 70 por ciento en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos por vía terrestre, cifras que dijo haber compartido personalmente con Trump durante conversaciones previas.

La mandataria también cerró filas con los responsables de la política de seguridad. Mencionó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; y al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, como ejemplos de servidores públicos que enfrentan diariamente a los grupos criminales.

Seguridad y soberanía

Más allá de la respuesta puntual, Sheinbaum aprovechó para enviar un mensaje político. Aseguró que la diferencia entre su gobierno y administraciones anteriores radica en la defensa de la soberanía nacional y en una visión de servicio público ligada al país.

"Hay amor al pueblo y amor a la patria", afirmó.

La presidenta insistió en que México mantiene coordinación con Washington, pero bajo el principio de respeto mutuo. Recordó que las instituciones de ambos países mantienen mecanismos de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.

Armas, aranceles y presión desde Washington

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos intensifique operaciones contra el tráfico de drogas, Sheinbaum respondió que sería positivo que las autoridades estadounidenses reforzaran las acciones dentro de su propio territorio, especialmente para frenar el flujo de armas que terminan en manos de organizaciones criminales en México.

También abordó las declaraciones de Trump sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque reconoció que el republicano suele enviar mensajes contradictorios sobre el acuerdo comercial, aseguró que el gobierno mexicano mantiene una estrategia permanente de diálogo y negociación.

La presidenta destacó el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington para intentar eliminar los aranceles al acero mexicano y preservar las ventajas comerciales de la relación bilateral.

El intercambio refleja que, a pesar de la coordinación entre ambos gobiernos, la seguridad y el comercio siguen siendo los principales puntos de tensión en la relación entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC y al proceso electoral estadounidense.