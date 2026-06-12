Inauguración del Mundial desmonta el discurso del caos: Sheinbaum

La inauguración del Mundial 2026 abrió un nuevo capítulo en la disputa política entre el gobierno federal y la oposición. Claudia Sheinbaum aprovechó el arranque del torneo para responder a quienes, según dijo, intentaron proyectar una imagen de caos, violencia e ingobernabilidad en México.

La presidenta sostuvo que durante semanas diversos sectores políticos y mediáticos apostaron a que la organización del partido inaugural enfrentaría problemas de seguridad o movilizaciones que afectarían el desarrollo del torneo. Sin embargo, afirmó que la imagen que observó el mundo fue completamente distinta.

"Ellos querían mostrar que México estaba en caos, que la inauguración no se iba a poder realizar, que no hay gobernabilidad, que hay violencia. Pero no. La imagen al mundo de México es alegría, felicidad", declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria aseguró que la celebración mundialista mostró una realidad distinta a la que, a su juicio, se difunde en algunas plataformas digitales. Incluso recurrió al cuento de "El traje nuevo del emperador" para comparar la percepción que generan ciertos grupos en redes sociales con lo que ocurre en las calles.

Rechaza persecución política

Sheinbaum también respondió a declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien días antes afirmó que varios expresidentes y políticos mexicanos se encuentran en España porque enfrentan persecución política.

La presidenta rechazó esa versión y aseguró que en México no existe persecución contra adversarios políticos.

"¿Hay persecución política aquí? A nadie. A nadie", afirmó.

Para la mandataria, el Mundial terminó por exhibir la distancia entre algunos discursos opositores y el ambiente que se vivió durante la inauguración, marcada por la llegada de miles de visitantes, actividades culturales y el triunfo de la Selección Mexicana.

Salinas Pliego entra al debate

El empresario Ricardo Salinas Pliego también apareció en la conversación. Sheinbaum fue consultada sobre los videos difundidos en redes sociales donde se observa al dueño de TV Azteca durante su ingreso al estadio para presenciar el partido inaugural.

Sin mencionar directamente los señalamientos o insultos que circularon en videos grabados por asistentes, la presidenta utilizó el caso para insistir en que algunas figuras públicas terminan creyendo la popularidad que generan campañas digitales impulsadas desde redes sociales.

"Hay muchos que los timan. Pagan millones y millones de pesos para que haya robots en las redes, para que hablen bien de la persona y entonces creen que en efecto esa es la popularidad que tienen", sostuvo.

Sheinbaum concluyó que la mejor forma de medir el respaldo social sigue siendo el contacto directo con la población. A su juicio, el ambiente que dejó la inauguración del Mundial y las celebraciones posteriores mostraron un país distinto al que, afirmó, intentan presentar sus adversarios políticos.