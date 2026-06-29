Sheinbaum descalifica reporte del New York Times sobre Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el reportaje del New York Times que afirma, con base en una fuente anónima, que integrantes de Morena proporcionan información a autoridades de Estados Unidos. Aseguró que el gobierno federal no tiene conocimiento de ninguna colaboración de ese tipo y puso en duda el sustento periodístico de la publicación.

"¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota", expresó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que el Ejecutivo carece de información que confirme una cooperación de funcionarios con el Gobierno de Estados Unidos o con el Departamento de Justicia. También pidió precisar qué clase de información, presuntamente, estaría siendo entregada.

Cuestionamientos sobre la veracidad y fuentes del reportaje

"¿De qué información? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento?", respondió.

La mandataria también mencionó la carta enviada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al diario estadounidense para solicitar una rectificación. Señaló que uno de los personajes citados en el reportaje ya negó los señalamientos, lo que, dijo, debilita la versión publicada.

Sobre la posibilidad de que el reportaje refleje diferencias internas en Morena, Sheinbaum respondió que su administración no cuenta con elementos para confirmar esa hipótesis. "No sabemos si es cierto", afirmó, al insistir en que el gobierno carece de información que respalde las versiones difundidas por el diario estadounidense.

Sheinbaum también pidió dimensionar el alcance de las versiones publicadas antes de convertirlas en un hecho. Señaló que su administración no dispone de ningún elemento que permita afirmar que funcionarios de Morena o del gobierno federal entreguen información a autoridades estadounidenses, por lo que rechazó emitir una valoración sobre un escenario que, dijo, desconoce por completo.

Sobre las especulaciones de que el reportaje pudiera reflejar fracturas dentro de Morena, la mandataria evitó alimentar esa interpretación. Insistió en que el gobierno carece de información para respaldar esa hipótesis y sostuvo que no puede pronunciarse sobre afirmaciones sustentadas únicamente en una fuente cuya identidad y elementos de prueba no fueron dados a conocer.