Sheinbaum recibe a Ben Horowitz y suma otro guiño de Wall Street

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, uno de los fondos de inversión más influyentes de Silicon Valley.

A través de redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro coincidieron en que México ofrece condiciones de confianza y certeza económica para la inversión.

"En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica", escribió.

La reunión se produjo apenas unos días después de otro encuentro de alto perfil con el sector financiero internacional. El 9 de junio, Sheinbaum recibió a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, considerado el banco con mayor valor de mercado a nivel mundial.

En aquella reunión, la presidenta destacó que conversó con el banquero estadounidense sobre las perspectivas favorables para México, la fortaleza de la economía nacional y la relevancia de la agenda comercial de Norteamérica.

Wall Street toca la puerta de Palacio

Los encuentros consecutivos con dos figuras de peso en las finanzas globales llegan en un momento en que el gobierno federal busca atraer inversión vinculada al Plan México y aprovechar la relocalización de cadenas productivas hacia América del Norte.

Andreessen Horowitz se ha consolidado como uno de los fondos más influyentes en sectores como inteligencia artificial, software, fintech y economía digital. J.P. Morgan es una de las instituciones financieras más importantes del mundo y un referente para los mercados internacionales.

El mensaje que busca enviar el gobierno

Más allá de las reuniones privadas, la difusión pública de estos encuentros forma parte de la estrategia del gobierno para proyectar estabilidad económica y confianza entre inversionistas internacionales.

La fotografía de Sheinbaum con Horowitz y, días antes, con Dimon, busca reforzar una narrativa que el gobierno ha repetido desde el inicio del sexenio: México mantiene condiciones atractivas para la inversión pese al entorno de incertidumbre económica global.