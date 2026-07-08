Sheinbaum busca impulsar inversiones suizas en México: recibe a Guy Parmelin en Palacio Nacional

La apuesta del gobierno mexicano por ampliar sus vínculos económicos fuera de América del Norte sumó un nuevo capítulo con la visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, quien fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

La ceremonia incluyó los honores militares y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países. Más tarde, Sheinbaum sostuvo una reunión privada con el mandatario suizo, seguida de un encuentro con la delegación oficial y representantes del sector empresarial de ese país.

Durante su conferencia matutina, la presidenta adelantó que el objetivo central del encuentro es fortalecer la llegada de inversiones suizas a México. También informó que, al concluir las reuniones, ambos gobiernos ofrecerán un mensaje conjunto sobre los acuerdos alcanzados.

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin; conversarán sobre nuevas inversiones en México y el fortalecimiento de la relación bilateral. pic.twitter.com/KwbPV5J7oc — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 8, 2026

Estrategias mexicanas para diversificar relaciones económicas

La visita ocurre un día después de que Sheinbaum destacara la aprobación del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que, según el gobierno, abrirá nuevas oportunidades para las exportaciones mexicanas y facilitará el flujo de inversiones entre ambas partes.

El acercamiento con Suiza también coincide con la etapa previa a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un entorno internacional marcado por la incertidumbre comercial. Frente a ese escenario, el gobierno mexicano busca ampliar sus socios económicos sin abandonar la integración con el mercado norteamericano.

La presencia de empresarios suizos en Palacio Nacional responde a esa estrategia de diversificación. El gobierno pretende consolidar a México como destino para nuevas inversiones en sectores productivos y aprovechar el interés de compañías europeas por expandir sus operaciones en el país.