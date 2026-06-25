Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional con ceremonia oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al rey Felipe VI de España en la puerta principal de Palacio Nacional para iniciar la visita oficial del jefe del Estado español a México.

La ceremonia comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de México y España, seguida de los honores protocolarios y el saludo entre ambas delegaciones.

Después del recibimiento, Sheinbaum y Felipe VI iniciaron un recorrido por Palacio Nacional y sostendrán una reunión privada de aproximadamente 45 minutos.

Al concluir el encuentro, el monarca viajará a Guadalajara, Jalisco, para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La visita representa el primer encuentro entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI como jefa del Estado mexicano y rey de España. También marca el regreso del monarca a Palacio Nacional, recinto que ha recibido a distintos jefes de Estado y de gobierno durante encuentros bilaterales y ceremonias oficiales.

Felipe VI ha visitado México en diversas ocasiones. Participó en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz en 2014, cumplió una visita de Estado en 2015 junto con la reina Letizia y regresó en 2018 para asistir a la toma de posesión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su agenda de este jueves combina actividades diplomáticas con la asistencia al Mundial 2026.