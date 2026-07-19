Sheinbaum se dirige a la final del Mundial entre apoyo de mexicanos

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nueva York entró este domingo en su momento central con el traslado al estadio donde presenciará la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, una jornada que también reunirá a varios jefes de Estado y autoridades del futbol internacional.

Antes de partir, Sheinbaum salió del hotel donde pasó la noche y fue recibida por decenas de mexicanos y periodistas que aguardaban en el exterior para saludarla.

La presidenta respondió con sonrisas, accedió a tomarse fotografías con algunos de los asistentes y después abordó el convoy que la trasladó al inmueble donde se disputará el encuentro.

La mandataria asiste a la final por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en uno de los actos de mayor proyección internacional del Mundial 2026.

Importancia política y diplomática de la final del Mundial 2026

Como parte de su agenda, Sheinbaum sostendrá un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También coincidirá con Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, quienes ocuparán el palco de honor durante el partido.

La presencia de los mandatarios convierte la final del Mundial en un escaparate político y diplomático, además de deportivo, al reunir a representantes de los tres países organizadores y de otras naciones invitadas.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha informado sobre reuniones bilaterales adicionales entre Sheinbaum y Trump durante la estancia de la presidenta en Nueva York. La agenda oficial mantiene como actividad confirmada la asistencia a la final y el encuentro con Gianni Infantino.

Al concluir la jornada, la presidenta tiene previsto regresar a México.