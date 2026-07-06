El presidente de la Confederación Suiza llegó a México para reunirse con la presidenta Sheinbaum
¿Qué busca Suiza con su visita a México? Sheinbaum recibirá al presidente Guy Parmelin
Por: Roberto Cortez
El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, llegó a México para una visita oficial que culminará el miércoles con una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro busca ampliar la cooperación económica y comercial entre ambos países.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió al mandatario suizo y a su esposa, Caroline Merotto, a su llegada al país. La Cancillería informó que la visita forma parte de la estrategia para profundizar la relación bilateral.
La reunión ocurre en un momento en que el gobierno mexicano intensifica su agenda de diplomacia económica. En las últimas semanas, Sheinbaum ha sostenido encuentros con directivos de empresas globales y representantes de distintos sectores para promover nuevas inversiones y consolidar a México como un destino atractivo para el capital extranjero.
Acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cooperación económica
Suiza figura entre los principales inversionistas europeos en México. Empresas de ese país mantienen operaciones en sectores como la industria farmacéutica, alimentos, manufactura, tecnologías, servicios financieros e ingeniería, lo que convierte a la relación económica en uno de los ejes del diálogo bilateral.
La agenda también contempla cooperación en innovación, ciencia, educación y desarrollo sostenible. Para el gobierno mexicano, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la presencia de empresas suizas y ampliar la colaboración en proyectos de alto valor agregado.
La visita de Parmelin se suma a la serie de reuniones que la presidenta ha sostenido con inversionistas y jefes de Estado durante las últimas semanas, dentro de una estrategia orientada a diversificar las relaciones económicas de México y atraer nuevos proyectos de inversión.
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