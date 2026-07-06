¿Qué busca Suiza con su visita a México? Sheinbaum recibirá al presidente Guy Parmelin

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, llegó a México para una visita oficial que culminará el miércoles con una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro busca ampliar la cooperación económica y comercial entre ambos países.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió al mandatario suizo y a su esposa, Caroline Merotto, a su llegada al país. La Cancillería informó que la visita forma parte de la estrategia para profundizar la relación bilateral.

La reunión ocurre en un momento en que el gobierno mexicano intensifica su agenda de diplomacia económica. En las últimas semanas, Sheinbaum ha sostenido encuentros con directivos de empresas globales y representantes de distintos sectores para promover nuevas inversiones y consolidar a México como un destino atractivo para el capital extranjero.

Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen ?? Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein #HoppSchwiiz pic.twitter.com/I9puCIaTKE — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 7, 2026

Acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cooperación económica

Suiza figura entre los principales inversionistas europeos en México. Empresas de ese país mantienen operaciones en sectores como la industria farmacéutica, alimentos, manufactura, tecnologías, servicios financieros e ingeniería, lo que convierte a la relación económica en uno de los ejes del diálogo bilateral.

La agenda también contempla cooperación en innovación, ciencia, educación y desarrollo sostenible. Para el gobierno mexicano, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la presencia de empresas suizas y ampliar la colaboración en proyectos de alto valor agregado.

La visita de Parmelin se suma a la serie de reuniones que la presidenta ha sostenido con inversionistas y jefes de Estado durante las últimas semanas, dentro de una estrategia orientada a diversificar las relaciones económicas de México y atraer nuevos proyectos de inversión.