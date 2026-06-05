Sheinbaum repite el viral "Six Seven" y entusiasma a estudiantes en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a convertir un acto oficial en un momento viral al cerrar la entrega de becas Rita Cetina en Veracruz con el ya conocido gesto "Six Seven", una dinámica que ha ganado protagonismo en sus encuentros con estudiantes.

La mandataria anticipó desde el inicio del acto que repetiría el gesto. Frente a alumnos de primaria, madres y padres de familia, anunció que al concluir su discurso haría el "famoso Six Seven", una frase que provocó reacciones inmediatas entre los asistentes.

La escena dejó una señal llamativa: en una ceremonia diseñada para anunciar apoyos educativos, parte de la expectativa entre los estudiantes parecía concentrarse en el momento viral que acompañaría el cierre de la ceremonia.

Tras concluir su mensaje sobre becas, educación pública e historia de México, Sheinbaum retomó la promesa. "Y ahora sí, que ya se volvió viral. Una, dos, tres", dijo antes de ejecutar el gesto junto con decenas de estudiantes.

Del TikTok al templete presidencial

No es la primera vez que ocurre. El 20 de febrero, durante la inauguración del CBTIS 292 en León, Guanajuato, la presidenta replicó el movimiento ante estudiantes de educación media superior. Semanas después volvió a hacerlo en Jalisco durante la inauguración del Bachillerato Margarita Maza.

Los videos circularon ampliamente en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde millones de jóvenes identifican el gesto como parte de uno de los fenómenos virales más populares de los últimos meses.

El "Six Seven" surgió en redes sociales como una expresión asociada a videos humorísticos y contenidos juveniles. Parte de su éxito radica precisamente en la ambigüedad de su significado, lo que permitió que adolescentes y creadores de contenido lo adaptaran a distintos contextos.

La nueva comunicación política

Más allá del gesto, el episodio refleja un cambio en la manera en que figuras públicas buscan conectar con audiencias jóvenes.

Durante décadas, los actos presidenciales estuvieron centrados en discursos, anuncios y fotografías oficiales. Ahora conviven con códigos nacidos en internet que logran captar atención inmediata y generar conversación fuera de los espacios tradicionales de la política.

En Veracruz, la razón oficial de la visita fue la ampliación de las becas Rita Cetina para estudiantes de primaria. Sin embargo, el momento que desató mayor entusiasmo entre los alumnos llegó al final del acto, cuando la presidenta repitió una tendencia que nació en TikTok y terminó instalada en la agenda de sus eventos públicos.