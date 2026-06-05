Sheinbaum pide a Harfuch revisar caso del alcalde de Metepec y sus escoltas armados

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar el caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández luego de que se viralizara un video en el que aparece ingresando a un establecimiento acompañado por escoltas con armas largas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el problema no radica en la entrada al lugar, sino en la forma en que ocurrió y en la presencia de personal armado durante el acceso.

Sheinbaum afirmó que pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch analizar el caso para determinar si existió alguna irregularidad o violación a la ley.

La presidenta también cuestionó la actitud mostrada en el video. Señaló que los servidores públicos deben conducirse con humildad y evitar comportamientos que puedan interpretarse como actos de prepotencia o soberbia.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Debate sobre escoltas y armamento en autoridades municipales

Según la presidenta, la imagen proyectada por el alcalde y su equipo de seguridad resulta contraria a los principios de sencillez que, dijo, deben regir el servicio público.

El episodio abrió una nueva discusión sobre el uso de escoltas y armamento por parte de autoridades municipales, especialmente cuando se trata de espacios privados o actividades ajenas a funciones de seguridad pública.

Sheinbaum reconoció que el alcalde ofreció posteriormente una explicación sobre lo ocurrido. Sin embargo, sostuvo que las autoridades deberán verificar si esa versión corresponde con los hechos.

La presidenta insistió en que la revisión deberá centrarse tanto en la actuación de los escoltas como en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.