Sheinbaum destaca unidad de Norteamérica tras coincidir con Trump y Carney en el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Copa Mundial de Futbol 2026 dejó como principal legado la capacidad de México, Estados Unidos y Canadá para trabajar de manera conjunta, luego de asistir a la final del torneo junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Al concluir la ceremonia de clausura y premiación en el MetLife Stadium, la mandataria difundió un mensaje en sus redes sociales.

La mandataria destacó que el torneo fue "una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos", además de reconocer el desempeño de la Selección Mexicana y felicitar a España por conquistar el campeonato.





¿Qué legado político dejó la Copa Mundial 2026?

Sin hacer referencia a encuentros bilaterales durante su visita, Sheinbaum puso el acento en el valor político de la organización compartida del Mundial.

"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra... pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Contexto regional y cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá

El mensaje fue difundido horas después de que la presidenta compartiera el palco de honor y la ceremonia de premiación con Donald Trump, Mark Carney, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como con el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La coincidencia entre los mandatarios ocurre en un momento de alta relevancia para la agenda regional. México, Estados Unidos y Canadá se preparan para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras mantienen abiertos temas sensibles relacionados con comercio, seguridad, migración y el combate al tráfico de fentanilo.

Aunque la Presidencia de la República no informó sobre reuniones formales entre Sheinbaum, Trump y Carney durante la jornada, el mensaje difundido por la mandataria privilegió la narrativa de cooperación regional y de trabajo conjunto entre los tres socios de Norteamérica.