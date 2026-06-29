Gobierno respalda reapertura del caso ABC y exige llegar al fondo

La nueva investigación sobre el incendio de la Guardería ABC debe llegar hasta las últimas consecuencias, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió que el Instituto Mexicano del Seguro Social entregue toda la información que requiera la Fiscalía General de la República para esclarecer responsabilidades.

La mandataria recordó que la Fiscalía reabrió el caso después de que la Suprema Corte determinó que la investigación debía continuar, pese a que anteriormente se consideró prescrita. Señaló que la institución ministerial definirá el alcance de las indagatorias y las responsabilidades que correspondan.

Impacto del modelo de subrogación en la tragedia

Sheinbaum sostuvo que la tragedia fue consecuencia del modelo de subrogación de guarderías que operó durante los gobiernos neoliberales. Explicó que el IMSS dejó de construir y administrar directamente esos centros, mientras particulares recibían recursos públicos para prestar el servicio con reglas distintas a las aplicadas en las estancias propias del instituto.



Sheinbaum también criticó la privatización de servicios de salud mediante asociaciones público-privadas. Foto: Cuartoscuro

Según la presidenta, esa diferencia permitió que algunas guarderías funcionaran en inmuebles que no cumplían con las condiciones de protección civil requeridas, lo que abrió la puerta a riesgos que derivaron en la tragedia.

Contrastó ese esquema con los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil que impulsa el IMSS. Explicó que la meta es construir mil instalaciones administradas directamente por el instituto, bajo controles más estrictos de seguridad y protección para niñas y niños.

Criticó la privatización de servicios de salud

Sheinbaum también criticó la privatización de servicios de salud mediante asociaciones público-privadas y la subrogación de servicios médicos, al considerar que esos mecanismos favorecieron contratos ventajosos para empresas vinculadas con actores políticos y redujeron la capacidad operativa de las instituciones públicas.

Añadió que la investigación de la Fiscalía deberá esclarecer todas las responsabilidades que correspondan y reiteró que el gobierno federal colaborará con la entrega de la documentación que sea requerida para el caso.