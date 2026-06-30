Sheinbaum defiende planta de amoniaco en Sinaloa; destaca consulta y aval ambiental

La construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la bahía de Ohuira, Sinaloa, recibió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el proyecto cuenta con estudios de impacto ambiental, medidas de mitigación y el aval obtenido en una consulta pública.

La mandataria respondió a las protestas de integrantes de algunas comunidades indígenas y grupos ambientalistas que rechazan la obra por su posible impacto en el ecosistema de la zona.

Aseguró que el gobierno mantiene diálogo con quienes se oponen al proyecto y descartó el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto.

"Se habla con todos, con todos. No se usa la fuerza pública en ningún momento, sino el diálogo", afirmó.

Importancia estratégica y avances del proyecto

Sheinbaum explicó que la planta registra un avance cercano al 95 por ciento y recordó que su construcción comenzó hace varios años, por lo que rechazó la idea de que se trate de un proyecto recién autorizado.

Precisó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se elaboró un estudio de impacto ambiental que estableció medidas de mitigación para proteger el estero donde se ubica la obra.

Añadió que la autorización también estuvo respaldada por una consulta pública en la que, según dijo, la mayoría de la población apoyó la construcción.

La presidenta sostuvo que el proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria del país, debido a que México importa la mayor parte de los fertilizantes químicos que consume.

Explicó que la planta permitirá ampliar la producción nacional de fertilizantes y reducir la dependencia del mercado internacional, especialmente ante episodios que disparan los precios de estos insumos, como ocurrió durante la tensión en el estrecho de Ormuz.

"Queremos que haya soberanía alimentaria y eso significa también producir fertilizantes en México", señaló.

Sheinbaum invitó a consultar la información técnica disponible en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde, dijo, pueden revisarse el estudio de impacto ambiental, las medidas de mitigación y los argumentos que respaldaron la autorización del proyecto.

La presidenta insistió en que el gobierno continuará el diálogo con las comunidades inconformes, aunque sostuvo que la obra responde a una necesidad estratégica para garantizar la producción de alimentos y disminuir la dependencia de fertilizantes importados.