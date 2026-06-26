Sheinbaum responde a EU: la frontera es segura por el trabajo de ambos países

Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien afirmó que no existe un solo centímetro de la frontera con México que no esté controlado por los cárteles. La presidenta respondió que la seguridad fronteriza es resultado del trabajo coordinado entre ambos países y no de acciones unilaterales.

Como argumento, recordó que hace dos días el presidente Donald Trump reconoció públicamente que la frontera con México atraviesa uno de sus momentos de mayor seguridad y destacó la reducción del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que las cifras sobre esa disminución provienen de las incautaciones registradas por las autoridades aduaneras de Estados Unidos. Señaló que esos resultados no podrían alcanzarse sin las acciones emprendidas por el gobierno mexicano contra el narcotráfico.

Cooperación bilateral y resultados en la lucha contra el narcotráfico

"La frontera no podría ser segura si no hubiera colaboración de ambos lados", afirmó.

Añadió que la estrategia de seguridad exige coordinación permanente entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La presidenta reiteró la postura histórica de México frente a la política migratoria de Washington. Insistió en que la solución no pasa por levantar barreras físicas, sino por fortalecer la cooperación bilateral.

"No es necesario un muro. Lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros", dijo.

También vinculó parte del discurso de funcionarios estadounidenses con la campaña electoral que se desarrolla en ese país rumbo a las elecciones de noviembre.

"No queremos que usen a México. Hay muchos asuntos internos en Estados Unidos que atender antes que convertir a nuestro país en parte de la campaña", sostuvo.

Sheinbaum aseguró que México continuará defendiendo los resultados de su estrategia de seguridad y destacó que la disminución del tráfico de fentanilo demuestra que la coordinación entre ambos gobiernos produce resultados medibles.