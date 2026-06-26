"Que cada quien atienda su parte", responde Sheinbaum a De la Espriella sobre cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, de declarar a los cárteles mexicanos objetivo prioritario de seguridad nacional y sostuvo que cada país debe hacerse cargo de los problemas que enfrenta en su territorio.

"Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte", afirmó durante su conferencia matutina.

Cooperación entre México y Colombia en materia de seguridad

La mandataria consideró que las diferencias políticas entre gobiernos no deben trasladarse a la cooperación en materia de seguridad. En cambio, dijo, ambos países deben mantener los mecanismos de colaboración que ya existen.

Sheinbaum explicó que México y Colombia mantienen coordinación desde hace años entre sus Fuerzas Armadas y que esa relación no comenzó con la administración del presidente Gustavo Petro.

"Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo. Hay una relación entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México, y existen mecanismos de colaboración", señaló.

La presidenta evitó responder al tono de las declaraciones del mandatario electo colombiano y reiteró que la estrategia frente al crimen organizado debe apoyarse en la cooperación entre gobiernos y el respeto a la responsabilidad de cada Estado sobre su propio territorio.

Con ese mensaje, la presidenta evitó escalar el intercambio de declaraciones con el próximo gobierno colombiano y apostó por mantener la cooperación bilateral en seguridad, aun cuando el discurso de Bogotá se endurezca frente a los cárteles mexicanos.