Sheinbaum rechaza disculpa de Feinmann y sale en defensa de la Selección Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la disculpa pública del periodista argentino Eduardo Feinmann y sostuvo que sus explicaciones no cambian el sentido de las expresiones que lanzó contra México. Afirmó que descalificar a la Selección Mexicana también significa ofender al país.

La polémica surgió después de que Feinmann insultó a México durante un programa de televisión tras la eliminación del Tricolor en el Mundial de 2026. Horas después, el comunicador ofreció una disculpa y aseguró que nunca pretendió atacar a los mexicanos, sino únicamente al futbol.

"No fue xenofobia, estábamos hablando de fútbol", argumentó Feinmann. Incluso afirmó que lamentaba que millones de mexicanos se hubieran sentido agraviados y pidió disculpas a quienes interpretaron sus palabras como un ataque al país.

Sheinbaum rechazó esa explicación durante su conferencia matutina. "Dice que sólo habló del futbol. Bueno, pues nos ofende igual, porque nadie debe ofender a la Selección Nacional", respondió.

Reacciones y consecuencias de la polémica

También afirmó que, tras la polémica, Feinmann difundió nuevas descalificaciones contra ella. Sin profundizar en ese intercambio, sostuvo que prefería cerrar el episodio porque las expresiones del comunicador reflejan su forma de pensar. Agregó que sería la última ocasión en que abordaría el asunto.

La controversia rebasó el ámbito deportivo. En Argentina, la disculpa ocupó espacios en medios de comunicación y programas de espectáculos, donde se destacó que Feinmann rara vez ofrece retractaciones públicas. En México, sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales y fueron retomadas durante la conferencia presidencial.

La respuesta de Sheinbaum convirtió el caso en un asunto político. La mandataria colocó a la Selección Mexicana como un símbolo de identidad nacional y sostuvo que las rivalidades deportivas no justifican expresiones discriminatorias ni insultos contra el país.