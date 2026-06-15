Sheinbaum evita choque con Sara Carter y defiende soberanía

Claudia Sheinbaum rechazó entrar en una confrontación con Sara Carter tras las declaraciones de la funcionaria estadounidense sobre seguridad, cooperación antidrogas y presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado. La presidenta reiteró que México mantendrá una política de colaboración con Estados Unidos sin subordinación y en defensa de la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum evitó confrontar directamente a Carter, quien durante el fin de semana reconoció la colaboración del gobierno mexicano y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en acciones contra estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La funcionaria estadounidense también sostuvo que los países deben colaborar con la estrategia impulsada por Donald Trump y advirtió sobre consecuencias para quienes no lo hagan. Además, planteó que las investigaciones no sólo deben alcanzar a funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales, sino también a quienes los protejan o encubran.

Posición de México sobre la cooperación en seguridad

Lejos de responder punto por punto, Sheinbaum optó por desactivar la confrontación. "No quiero entrar en discusión con ella", afirmó al ser consultada sobre las declaraciones.

God bless you Rosie. Thank you for all you do as well and it´s a provide to fight alongside you. @rosiorozco https://t.co/pFkxSEgb2B — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) June 14, 2026

La presidenta reiteró que la posición de México se mantiene sin cambios: cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo el principio de soberanía nacional. "Nuestra posición es muy firme en la soberanía, en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación", sostuvo.

La respuesta llega en un momento de creciente coordinación entre ambos gobiernos. Apenas unos días antes, autoridades mexicanas y estadounidenses reconocieron avances en las acciones contra el CJNG y particularmente contra la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Sí hubo intercambio de información de inteligencia con agencias estadounidenses

Sheinbaum confirmó que en esas operaciones existió intercambio de información de inteligencia con agencias estadounidenses. Sin embargo, subrayó que las acciones fueron ejecutadas por instituciones mexicanas, principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mensaje también buscó equilibrar responsabilidades. Mientras Washington exige resultados contra el tráfico de drogas, la mandataria insistió en que Estados Unidos debe reforzar las acciones para frenar el flujo de armas hacia territorio mexicano y fortalecer las estrategias de prevención para reducir el consumo de estupefacientes.

La postura refleja la fórmula que el gobierno mexicano ha intentado sostener desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: ampliar la cooperación operativa sin aceptar mecanismos que puedan interpretarse como subordinación política.

En los hechos, ambos gobiernos presumen resultados conjuntos contra los cárteles; en el discurso, mantienen diferencias sobre los alcances de esa colaboración.