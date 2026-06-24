Grupo Firme en la mañanera; presidenta dedica "Ya supérame" a publicaciones falsas

La disputa por la narrativa pública se coló a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum con una respuesta poco habitual: una canción de Grupo Firme.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la mandataria criticó publicaciones y contenidos que, según afirmó, difunden información falsa o manipulada sobre ella, sobre el gobierno federal y sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Como ejemplo mencionó una supuesta entrevista atribuida al escritor Carlos Monsiváis en la que aparecían declaraciones contra López Obrador. Sheinbaum aseguró que el material era falso y lo presentó como una muestra de contenidos que circulan en redes sociales sin sustento.

Tras referirse a esos casos, pidió reproducir la canción Ya Supérame, uno de los mayores éxitos de Grupo Firme, lo que provocó risas entre asistentes y convirtió el momento en uno de los fragmentos más compartidos de la conferencia.

La batalla por la conversación pública

En lugar de responder de forma individual a cada crítica o publicación, Sheinbaum utilizó una referencia popular para desacreditar a quienes considera promotores de campañas de desinformación.

La estrategia forma parte de una dinámica cada vez más frecuente en la comunicación política: trasladar disputas complejas a símbolos, frases o elementos de la cultura popular que pueden circular con rapidez en redes sociales.

El gesto también llegó en un momento en que el gobierno federal mantiene una confrontación constante con sectores mediáticos, comentaristas y cuentas digitales que cuestionan decisiones de la administración federal o del movimiento encabezado por López Obrador.

? "¡Ya superáme!"



Sheinbaum pidió poner la canción "Ya superáme" de Grupo Firme en su conferencia matutina.



La mandataria rechazó la publicación de una presunta entrevista de Carlos Monsiváis en la que habla de noches "deliciosas y divertidas" con López Obrador a sus 19... pic.twitter.com/9hjhjLzaco — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) June 24, 2026

Un mensaje más allá de la canción

La selección de Ya Supérame permitió a la presidenta enviar un mensaje político sin recurrir a una respuesta institucional o a un posicionamiento formal.

La canción se convirtió en una forma de resumir la postura del gobierno frente a críticas que considera repetitivas o sustentadas en información falsa. El episodio volvió a mostrar cómo la comunicación política contemporánea se libra tanto en los discursos oficiales como en los códigos culturales que dominan la conversación digital.