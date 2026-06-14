Sheinbaum reubica agenda y reaparece en gira privada por San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum modificó este domingo su agenda de trabajo y apareció en San Luis Potosí para una gira privada que no había sido anunciada por la Presidencia de la República.

La presencia de la mandataria fue revelada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien difundió fotografías del encuentro y confirmó que ambos recorrieron distintos municipios potosinos durante una jornada de trabajo.

El movimiento coincidió con la cancelación de la actividad pública que Sheinbaum tenía prevista en Zacatecas, donde encabezaría la presentación de Programas de Infraestructura junto al gobernador David Monreal. Horas antes, la agenda oficial federal fue actualizada con la leyenda: "No se tienen actividades públicas programadas".

La Presidencia no explicó los motivos del cambio ni informó previamente sobre las actividades que la mandataria desarrollaría en territorio potosino.

CAMBIO DE PLANES.

La Presidencia no explicó los motivos del cambio ni informó previamente sobre las actividades que la mandataria desarrollaría en territorio potosino. Foto: Cuartoscuro

Una agenda fuera del protocolo habitual

De acuerdo con Gallardo, la visita incluyó reuniones de trabajo y supervisiones en diversos municipios del estado. Sin embargo, ni el gobierno federal ni la administración estatal detallaron los proyectos revisados o los acuerdos alcanzados durante el recorrido.

La discreción contrastó con el formato habitual de las giras presidenciales, que suelen difundirse con anticipación y cuentan con agendas públicas definidas. En esta ocasión, la presencia de Sheinbaum se conoció únicamente después de que el gobernador compartiera imágenes del encuentro.

El único acto difundido públicamente fue la entrega de boletos para partidos del Mundial de futbol de 2026 a jóvenes atletas potosinos que participaron en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

Entre los beneficiados estuvieron integrantes de los "Tuneros de SLP", campeones nacionales, quienes asistirán al partido entre Corea del Sur y Sudáfrica. También fueron reconocidas las "Leonas de la UPSLP", subcampeonas nacionales, que acudirán al encuentro entre Suecia y Túnez.

Zacatecas queda en pausa

La reubicación de la agenda presidencial ocurrió después de que maestros de la Sección 34 de la CNTE acordaran movilizarse hacia el sitio donde se desarrollaría el acto programado en Zacatecas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la Usicamm.

No existe una confirmación oficial que vincule la cancelación del acto con la protesta magisterial. Sin embargo, ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y colocaron el cambio de agenda bajo escrutinio político.

Por ahora, la Presidencia mantiene silencio sobre las razones que llevaron a modificar la gira. Lo que sí quedó claro es que mientras Zacatecas desaparecía de la agenda pública, San Luis Potosí se convertía en el destino real de una jornada presidencial que transcurrió lejos de los reflectores oficiales.