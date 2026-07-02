Sheinbaum cierra filas con exportadores tras la revisión del T-MEC

El gobierno federal comenzó a cerrar filas con el sector exportador después de que Estados Unidos confirmó que el T-MEC continuará con el mecanismo de revisión previsto en el acuerdo y descartó una extensión automática de 16 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional a empresarios del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), uno de los principales motores de las ventas mexicanas al exterior.

Al concluir el encuentro, Sheinbaum difundió un mensaje en redes sociales en el que resumió el objetivo de la reunión: "Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX. A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos".

En la reunión participó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien durante la conferencia matutina sostuvo que la revisión del tratado abre una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la integración productiva de América del Norte.

Durante la conferencia matutina, el funcionario argumentó que el mayor riesgo era una eventual salida de Estados Unidos del acuerdo, escenario que finalmente no ocurrió.

Antes del encuentro, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón, expresó el respaldo del sector a la estrategia del gobierno federal y afirmó que el horizonte de diez años ofrece certidumbre para planear inversiones.

Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex.



A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos. pic.twitter.com/cSU0w7BWav — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 3, 2026

Revisión y vigilancia del programa IMMEX

"La industria apoya lo que se dijo hoy; tenemos 10 años para que esto camine y es una buena noticia, porque hay certeza de que por lo menos tenemos diez años para hacer y yo creo que habrá cosas importantes y buenas para México".

La reunión también ocurre mientras la Secretaría de Economía mantiene una revisión del programa IMMEX para impedir que empresas aprovechen el esquema de importación temporal para introducir mercancías al mercado nacional sin cumplir el proceso de transformación previsto por la legislación. Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno reforzó la vigilancia para detectar ese tipo de irregularidades.

IMMEX agrupa a empresas que pueden importar temporalmente materias primas, insumos, maquinaria y equipo sin cubrir el Impuesto General de Importación ni el IVA, con la condición de que los productos sean transformados y exportados posteriormente. El programa es uno de los pilares de la industria manufacturera orientada al mercado estadounidense.