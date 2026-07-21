México inicia la revisión del T-MEC; alista reunión clave con Jamieson Greer

La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en su fase formal con el inicio de los trabajos técnicos en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las delegaciones de los tres países comenzaron las reuniones previstas y adelantó que sostendrá un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para conocer el avance de las negociaciones.

Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a una pregunta sobre los aranceles anunciados por Estados Unidos contra Canadá y descartó anticipar una medida similar para México. En cambio, centró la atención en el inicio de la revisión del tratado comercial.

"Hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del tratado, formales aquí en México. Yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance", dijo.

Sheinbaum añadió que la relación con Washington mantiene un canal permanente de diálogo y que las diferencias se expresan dentro del marco de respeto a la soberanía nacional.

Contexto y relevancia de las negociaciones comerciales

"Hay buena coordinación y donde no estamos de acuerdo lo decimos, siempre en el marco de nuestra soberanía".

La revisión del T-MEC ocurre en un momento de creciente presión comercial en América del Norte, luego de que la administración estadounidense anunciara nuevos aranceles a productos canadienses y mantuviera abiertas diversas investigaciones comerciales.

Aunque México no ha sido incluido en esas medidas, el proceso de revisión del tratado será clave para definir el futuro de las reglas que rigen el comercio regional.

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El encuentro entre Sheinbaum y Jamieson Greer cobra relevancia porque permitirá evaluar el estado de las negociaciones en uno de los principales instrumentos económicos para México. El T-MEC concentra más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas y es considerado el eje de la integración productiva de América del Norte.

Los equipos técnicos de los tres países continuarán las mesas de trabajo durante la semana con el propósito de revisar la operación del acuerdo, identificar áreas de actualización y mantener la certidumbre para el comercio y las inversiones en la región.