Gobierno reforzará denuncias ante EU frente a segunda muerte de mexicano por ICE

La muerte de otro mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ampliará las denuncias que el gobierno federal mantiene contra las políticas migratorias de Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el consulado mexicano ya estableció contacto con la familia del connacional y dará seguimiento al caso.

Durante la conferencia matutina explicó que, de acuerdo con el reporte recibido, el mexicano intentó escapar de agentes migratorios y fue atropellado al cruzar una calle. Señaló que el fallecimiento formará parte del trabajo diplomático y de las acciones legales que México impulsa ante autoridades estadounidenses.

La mandataria reiteró que su gobierno rechaza la criminalización de la migración y sostuvo que las deportaciones deben ejecutarse con pleno respeto a los derechos humanos.

"Si hay una persona que haya cometido algún delito, pues debe perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se", afirmó.

Agregó que las personas sujetas a procesos migratorios deben recibir un trato digno , independientemente de su situación documental . También pidió mantener la coordinación con los países de origen durante cualquier procedimiento de deportación.

Sheinbaum aclaró que las denuncias impulsadas por México ya fueron comunicadas por la vía diplomática al embajador de Estados Unidos y al Departamento de Estado.

Explicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, mantiene contacto con ambas instancias para informar las acciones emprendidas por el gobierno mexicano y las razones que las sustentan.

La presidenta precisó que no ha hablado recientemente con Donald Trump, aunque adelantó que abordará el asunto con el mandatario estadounidense cuando vuelvan a comunicarse.



La presidenta precisó que no ha hablado recientemente con Donald Trump. Foto: EFE

La comunicación con Washington continúa por la vía diplomática

La presidenta también confirmó que, hasta ahora, no ha abordado directamente este asunto con el presidente Donald Trump. Explicó que la comunicación ha ocurrido mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado.

"Lo conoce el embajador, el secretario de Relaciones Exteriores habló con el embajador, ha hablado también con el Departamento de Estado con... no sé si es subsecretario o cuál es exactamente su cargo, Landau. Han estado informados de todo lo que hemos estado haciendo y cuáles son nuestras razones. Directamente con el presidente Trump no he hablado recientemente".

Sheinbaum indicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ha mantenido contacto con el embajador estadounidense en México y con funcionarios del Departamento de Estado para informar las acciones emprendidas por el gobierno mexicano.

Precisó que el tema formará parte de la agenda cuando vuelva a conversar con Donald Trump, aunque aclaró que no existe una fecha definida para esa comunicación.

La mandataria insistió en que México continuará utilizando los canales diplomáticos y legales disponibles para defender los derechos de los connacionales que residen en Estados Unidos.