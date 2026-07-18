Sheinbaum viaja en avión oficial para asistir a la Final del Mundial

Por considerar "importante en términos diplomáticos" y para demostrar que "hay buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", fue que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió aceptar la invitación que apenas, dijo, le hizo el mismo viernes, el presidente Donald Trump para viajar a New Jersey, y ver la final del mundial de futbol.

Y a pesar del mal tiempo que se tiene en los estados de New York y New Jersey, y de que su vuelo comercial fue cancelado, decidió ir en una aeronave de la Defensa Nacional.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, grabado durante un break durante su gira de trabajo por Quintana Roo, y contrario a lo que pasó en México, el pasado 11 de junio, donde no asistió a la inauguración del máximo torneo del balompié en el orbe, informa a la Nación que para la clausura sí viaja a la Unión Americana.

Destacó que estará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que "consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta copa del mundo".

Pero también, dijo, "es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos".

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Ordena irse a EU en un avión de la Sedena

De esta forma, Sheinbaum Pardo señaló que va a representar a México este domingo, y que el lunes estará temprano en la Ciudad de México.

Pero la salida de la primera mandataria mexicana no ha sido fácil, pues primero tuvo que cancelar su participación en las actividades programas que serían públicas de este sábado, y si bien ya estaba preparado el viaje de la primera mandataria de México en vuelo comercial para partir desde Cancún, en el 2973 de Delta Air Lines, a las 15:40 horas, fue demorado para las 17:00 horas, pero finalmente se canceló por mal clima en el vecino país del norte.

Y es que, desde temprana hora se informó de severas afectaciones meteorológicas en la región de New York y New Jersey, por lo que autoridades estadounidenses habrían emitido alertas por inundaciones debido a intensas lluvias y tormentas eléctricas.

En tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspensiones temporales de operaciones y restricciones en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, provocando retrasos y cancelaciones de vuelos locales e internacionales.

Ante esta situación, Sheinbaum Pardo no canceló su asistencia a la final de la FIFA 2026, y el Gobierno de México informó que se trasladaría en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En sus redes sociales, indicó que "Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también asiste el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas. El regreso de la primera mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio", puntualizó el Gobierno de México.

La presidenta Sheinbaum ha marcado la diferencia con su antecesor, en el uso de los aviones de la Defensa para sus traslados de trabajo en el interior del país, pero todo parece indicar que esta es la primera vez que los utiliza para un viaje internacional y que no es precisamente para un evento oficial.