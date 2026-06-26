Visita de Felipe VI fue posible tras gesto sobre pueblos indígenas: Sheinbaum

El reconocimiento de los pueblos indígenas marcó el primer encuentro oficial entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI.

La mandataria afirmó que la visita del jefe del Estado español sólo fue posible después del gesto de la Corona al reconocer los abusos cometidos durante la llegada de los españoles al territorio que hoy es México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que abrió la conversación con el monarca al exponer la importancia que los pueblos originarios tienen para la identidad nacional.

Argumentó que la solicitud de perdón impulsada por México no responde únicamente a una diferencia histórica, sino al reconocimiento de que cerca de 28 millones de personas se identifican como indígenas y de que 69 lenguas originarias siguen vivas en el país.

La presidenta defendió que la resistencia de los pueblos indígenas ha sido decisiva en la construcción del México contemporáneo y sostuvo que reivindicar su historia significa combatir el racismo, el clasismo y cualquier forma de discriminación. Afirmó que esa postura forma parte de la identidad y la dignidad nacional.

Según Sheinbaum, Felipe VI escuchó el planteamiento y comentó que una de las mesas de trabajo de la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en Madrid, estará dedicada precisamente a los pueblos indígenas. Agregó que ambos coincidieron en mantener la colaboración sobre ese tema.

Acuerdos culturales y temas internacionales abordados

La reunión también dejó acuerdos de cooperación cultural. La presidenta informó que tres exposiciones viajarán a España en los próximos meses: una dedicada al exilio de la República Española en México, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y una más sobre la cultura maya. Explicó que esos proyectos ya habían sido preparados por equipos de ambos gobiernos.

Además del componente cultural, Sheinbaum señaló que conversó con el rey sobre la relación económica y comercial entre ambos países, la situación internacional, la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de preservar la paz.

Al concluir la reunión, ambos recorrieron el mural Epopeya del pueblo mexicano, de Diego Rivera, ubicado en la escalinata principal de Palacio Nacional, donde continuaron el intercambio sobre la situación internacional y la visión de México en el escenario global.

La presidenta describió el encuentro como cordial y destacó la sencillez del monarca. Añadió que, tras la reunión, Felipe VI viajó a Guadalajara para asistir al partido de la selección española antes de regresar a España.

Sheinbaum rechazó las críticas surgidas desde sectores de la derecha española por la visita del rey a México. Incluso ironizó sobre quienes la califican como una "presidenta indigenista" y sostuvo que reconocer a los pueblos originarios no representa una descalificación, sino una convicción de su gobierno.

La mandataria insistió en que existe congruencia entre la postura histórica de México y el restablecimiento del diálogo con la Corona española. Aseguró que, sin el reconocimiento expresado previamente por el gobierno español y por el jefe del Estado sobre los abusos de la Conquista, el encuentro en Palacio Nacional no habría ocurrido.