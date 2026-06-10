Sheinbaum y Lula da Silva aceleran agenda bilateral en energía y comercio

México y Brasil acordaron acelerar su agenda bilateral en energía, comercio, salud e innovación durante una videollamada de 40 minutos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en un momento en que ambas administraciones buscan fortalecer su peso político y económico en América Latina.

Uno de los principales temas fue la cooperación energética. Los mandatarios destacaron los avances en proyectos vinculados con biocombustibles y analizaron la posibilidad de concretar un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras, una de las iniciativas más relevantes dentro de la relación bilateral.

La conversación también incluyó la revisión del marco jurídico comercial entre ambos países. México y Brasil coincidieron en la necesidad de actualizar los instrumentos que regulan el intercambio económico, con el objetivo de ampliar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos productivos entre las dos mayores economías de América Latina.

La agenda abordó además la cooperación en salud, turismo, gobernanza pública, ciencia, tecnología e innovación. Ambos gobiernos reconocieron avances en estos sectores y acordaron mantener el impulso a proyectos conjuntos durante los próximos meses.

Más allá de los acuerdos sectoriales, la llamada reflejó coincidencias políticas en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y disputas comerciales. Sheinbaum y Lula reafirmaron su respaldo al multilateralismo, al derecho internacional, a la democracia y al principio de no intervención.

En videollamada, conversé con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; reconocimos avances en la agenda de colaboración, especialmente en materia de ciencia, cultura e innovación.



Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras para mejorar las prácticas de... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Cuba y la ONU en la agenda común

Los dos mandatarios reiteraron su postura a favor del levantamiento del embargo económico impuesto a Cuba y expresaron preocupación por la situación humanitaria que enfrenta la isla. El tema se ha convertido en uno de los puntos de coincidencia más visibles entre los gobiernos progresistas de la región.

También respaldaron la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas, una señal de coordinación diplomática entre ambas naciones en foros multilaterales.

México y Brasil alistan nueva reunión binacional

Como resultado de la conversación, Sheinbaum y Lula instruyeron a sus cancillerías a convocar la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, considerada el principal mecanismo de diálogo político y cooperación entre ambos gobiernos.

La reunión buscará aterrizar proyectos pendientes y convertir los acuerdos políticos en iniciativas concretas. Con más de 340 millones de habitantes y un peso económico determinante en la región, México y Brasil buscan consolidarse como uno de los principales motores de integración latinoamericana.

Al cierre de la conversación, Lula deseó éxito a México en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración se celebrará en territorio mexicano.

La llamada confirmó que la relación bilateral atraviesa una etapa de acercamiento que va más allá de la diplomacia y apunta a una coordinación más estrecha en sectores estratégicos.