Recuento del pleito entre México y España: así comenzó el conflicto que hoy busca resolver Sheinbaum

Las relaciones entre México y España vuelven a ocupar la atención internacional tras el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI.

Aunque ambos países mantienen una estrecha relación comercial, cultural e histórica, durante los últimos años atravesaron una etapa marcada por diferencias diplomáticas, reclamos sobre el pasado colonial y declaraciones que elevaron la tensión entre sus gobiernos.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este nuevo acercamiento político y cómo inició este pleito que fue deteriorando la relación bilateral.





Sheinbaum se reúne con el rey de España

La reunión de este jueves, 25 de junio, entre Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI representa uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes entre México y España desde que comenzó el distanciamiento político durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro se realizó en la Ciudad de México como parte de la visita del monarca español al país antes de trasladarse a Guadalajara para presenciar el partido entre las selecciones de España y Uruguay en el Mundial.

Aunque la agenda oficial no fue revelada en su totalidad, la presidenta mexicana adelantó que aprovechará la conversación para explicar por qué el reconocimiento de los pueblos originarios y de las civilizaciones prehispánicas constituye un tema fundamental para el Estado mexicano.

Sheinbaum también dejó claro que la reunión será cordial y buscará fortalecer la comunicación entre ambas naciones, sin dejar de lado el contexto histórico que ha marcado la relación en los últimos años.

Concluye reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España, Felipe VI



Duró alrededor de una hora y 20 minutos.



La presidenta lo despidió afuera de Palacio Nacional.



Salvador Corona @El_Universal_Mx pic.twitter.com/1WhQmibGKl — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

¿Cómo comenzó el pleito y distanciamiento entre España y México?

El origen de la crisis diplomática se remonta a marzo de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta dirigida al rey Felipe VI y al papa Francisco.

En ese documento planteó que tanto la Corona española como la Iglesia católica reconocieran los agravios cometidos contra los pueblos indígenas durante la Conquista y ofrecieran una disculpa pública como parte de un proceso de reconciliación histórica.

López Obrador sostuvo entonces que el objetivo no era exigir una compensación económica, sino promover un reconocimiento político y moral sobre los hechos ocurridos hace más de cinco siglos.

La respuesta del Gobierno español fue contundente. El Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó que rechazaba la solicitud y lamentó que una comunicación diplomática de carácter privado hubiera sido difundida públicamente, al mismo tiempo que reiteró su disposición para mantener una relación de cooperación con México.

A partir de ese momento comenzó una etapa de desencuentros políticos que se reflejó en distintos episodios diplomáticos.

Comentarios que tensaron las relaciones entre España y México

La discusión dejó de centrarse únicamente en el pasado histórico y comenzó a extenderse hacia asuntos políticos y económicos.

En 2022, López Obrador cuestionó públicamente el papel de diversas empresas españolas que operan en México, al asegurar que durante gobiernos anteriores existieron relaciones de privilegio entre autoridades y compañías provenientes de España.

En ese contexto lanzó una de las declaraciones que mayor repercusión tuvo al proponer una "pausa" en las relaciones entre ambos países.

Las palabras del entonces presidente generaron inquietud entre inversionistas y representantes empresariales, mientras que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió aclarar el alcance de esa expresión.

Posteriormente, López Obrador explicó que no se trataba de romper relaciones diplomáticas, sino de replantear la forma en que ambos gobiernos interactuaban.

Otro de los momentos más delicados ocurrió previo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

La mandataria decidió no invitar al rey Felipe VI a la ceremonia de investidura, argumentando que la carta enviada por López Obrador en 2019 nunca recibió una respuesta directa por parte del monarca.

Como respuesta, el Gobierno de España anunció que no enviaría representación oficial al evento, lo que profundizó el distanciamiento político entre ambas administraciones.

"Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España, me refiero a las élites, no al pueblo español, pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista", AMLO respalda la decisión de Sheinbaum de no... pic.twitter.com/bRsV21ehPM — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2024

Sheinbaum rompe distancia con España

Durante 2026 comenzaron a surgir señales que apuntan hacia una nueva etapa en la relación bilateral.

Uno de los primeros gestos ocurrió cuando el ministro José Manuel Albares reconoció públicamente el dolor y las injusticias sufridas por los pueblos originarios durante el periodo colonial.

Semanas después, el rey Felipe VI afirmó que durante la colonización existieron abusos y hechos que hoy forman parte del debate histórico, aunque subrayó que ese proceso debe analizarse con rigor histórico y dentro del contexto de su época.

Las declaraciones fueron bien recibidas por el Gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum consideró que esos pronunciamientos abrieron una oportunidad para fortalecer el diálogo y explicó que, más allá de insistir únicamente en una disculpa formal, el objetivo es compartir la importancia que tiene para México el reconocimiento de los pueblos originarios y de su legado cultural.

La presidenta también ha reiterado que las relaciones diplomáticas con España nunca se rompieron y que existe disposición para consolidar una nueva etapa de cooperación.

Funcionarios mexicanos vs españoles

El conflicto diplomático también estuvo acompañado por declaraciones que alimentaron el debate público en ambos lados del Atlántico.

Entre los episodios más relevantes destacan:

Andrés Manuel López Obrador solicitó un reconocimiento histórico por los abusos cometidos durante la Conquista y posteriormente propuso una " pausa " en las relaciones bilaterales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España rechazó la petición de disculpas y defendió la importancia de mantener una relación basada en el respeto mutuo.

José Manuel Albares pidió aclaraciones sobre el alcance de la propuesta de pausar las relaciones diplomáticas.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la ausencia de una respuesta a la carta enviada en 2019 representó un agravio institucional para México .

El Gobierno español calificó como "inaceptable" que el rey Felipe VI no fuera invitado a la toma de posesión presidencial de 2024 y decidió no enviar representantes oficiales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provocó una nueva polémica al defender el legado de la colonización española y afirmar que " México no existió hasta que llegaron los españoles", declaraciones que recibieron fuertes críticas desde el Gobierno mexicano .

Posteriormente, Felipe VI reconoció que durante el periodo colonial existieron abusos, un pronunciamiento que fue interpretado como una señal de acercamiento entre ambas naciones.

Un debate se desató en el Parlamento de Madrid tras la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid generó controversia al afirmar que "México no existió hasta que llegaron los españoles" y retó a la presidenta de México, Claudia... pic.twitter.com/WHQ6YblEKD — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 14, 2026

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