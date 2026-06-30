"Si saben contar, no cuenten conmigo": Sandra Cuevas rompe el silencio tras detención de su ex prometido

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que no tiene ninguna relación con el proceso penal que enfrenta su exprometido, Eduardo "N.", quien fue detenido y presentado ante un juez por un presunto fraude denunciado por el senador Luis Fernando Salazar.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Cuevas afirmó que el caso corresponde a un conflicto legal que, según dijo, se originó hace más de cinco años entre ambas partes, por lo que anticipó que no esperaba un desenlace favorable para su ex pareja durante la audiencia judicial.

"No esperen una noticia diferente a que va a ser vinculado a proceso y que seguramente va a pasar algunos meses o no sé cuánto tiempo dentro de un reclusorio", expresó.

¿De qué se le acusa al ex prometido de Sandra Cuevas?

Sandra señaló que, de acuerdo con la información que conoce, la investigación está relacionada con un presunto fraude derivado de una inversión realizada años atrás. Sin embargo, sostuvo que serán las autoridades las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

Cuevas también aseguró que ya estableció comunicación con el senador Luis Fernando Salazar, de quien dijo haber recibido un trato respetuoso, aunque evitó profundizar en los detalles del caso y adelantó que, una vez concluida la audiencia, podría dar a conocer la versión que -afirmó- le fue compartida tanto por la familia de Eduardo como por el propio legislador.

En su mensaje insistió en que no tiene ninguna responsabilidad sobre los problemas legales de su expareja y rechazó las versiones que la relacionan con el asunto por la relación sentimental que ambos mantuvieron.

"Yo no me hago responsable de absolutamente nadie y que cada quien resuelva sus temas legales, económicos, y si son mis exparejas, pues todavía más", declaró.

Asimismo, afirmó que su patrimonio y su trabajo están destinados únicamente a su familia, por lo que descartó cualquier posibilidad de asumir compromisos económicos derivados del proceso que enfrenta Eduardo "N.".

Hasta el momento, Sandra Cuevas no ha sido señalada por las autoridades como parte de la investigación ni existe información oficial que la vincule con los hechos por los que su exprometido fue detenido.