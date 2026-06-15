Capturan a 'El 24' y desmantelan red vinculada a 'Chapo Isidro' en Sinaloa

En medio de la estrategia federal para contener la violencia que desde hace meses golpea a Sinaloa, las fuerzas de seguridad desplegaron una serie de operativos simultáneos que derivaron en importantes aseguramientos de armas, droga y equipo táctico.

Las acciones se realizaron en varios municipios del estado y representan uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales que operan en la entidad.

En Ovaciones te damos todos los detalles de la detención de Iván Raymundo Olivas, mejor conocido como ´El 24´.

Foto: @GabSeguridadMX



Cae Iván Raymundo Olivas, 'El 24'

El Gabinete de Seguridad informó la captura de Iván Raymundo Olivas Reyes, alias "El 24", identificado como presunto jefe regional de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro".

La detención se realizó en un operativo conjunto en los municipios de Culiacán y Mocorito, donde también fueron arrestados Patricio Albarrán Patiño, alias "Pato"; Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, señalados de pertenecer a la misma estructura delictiva.

Durante las acciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Las autoridades destacaron que estas detenciones forman parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, donde se han intensificado las operaciones de inteligencia y los despliegues territoriales.

Caen otros 10 más de 'Chapo Isidro' en Sinaloa

Además de la captura de "El 24", las fuerzas federales detuvieron a otras siete personas en operativos realizados en los municipios de El Rosario y Mazatlán, elevando a once el número de presuntos integrantes de la organización criminal detenidos.

En estos despliegues se aseguraron más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, considerado uno de los rifles de alto poder más utilizados por grupos delictivos.

También fueron decomisados más de 280 cargadores, alrededor de siete mil cartuchos, chalecos y placas balísticas, así como una cuatrimoto y un vehículo con reporte de robo.

Asimismo, en Concordia, San Ignacio, Escuinapa y Elota se localizaron diversos puntos utilizados por grupos criminales, incluyendo un campamento presuntamente empleado para actividades ilícitas.

Las autoridades también reportaron el decomiso de siete kilogramos de goma de opio y el desmantelamiento de seis áreas utilizadas para la producción de drogas sintéticas en Culiacán y Cosalá.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras... pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

En dichos sitios se aseguraron reactores y más de cinco mil litros y 250 kilos de sustancias químicas empleadas para la fabricación de metanfetaminas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estas acciones representan una afectación económica cercana a los 110 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Quién es Iván Raymundo Olivas y de qué se le acusa

Iván Raymundo Olivas Reyes, alias "El 24", es identificado por las autoridades como uno de los operadores de la organización criminal liderada por Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", un grupo que mantiene presencia principalmente en el norte de Sinaloa, en municipios como Los Mochis y Guasave.

Las investigaciones federales señalan que esta organización está vinculada con la producción y el tráfico de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina y fentanilo, además de otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que las acciones de seguridad en el estado seguirán enfocadas en debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de los grupos criminales que operan en la entidad.

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