Sismo de 7.4 en Chiapas activa alerta preventiva; descartan daños graves

Un sismo de magnitud preliminar de 7.4 se registró este viernes en Chiapas, sin que hasta el momento existan reportes de afectaciones graves, informó la presidenta Claudia Sheinbaum al cierre de su conferencia matutina en Quintana Roo.

Con base en la evaluación presentada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el gobierno federal descartó riesgos mayores para la población y precisó que tampoco existe una amenaza significativa para las costas.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Acciones preventivas y monitoreo tras el sismo

La única medida preventiva corresponde a un incremento de hasta medio metro en el nivel del mar debido al efecto del sismo. Por esa razón, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de las playas mientras continúa el monitoreo.

Sheinbaum adelantó que el gobierno federal difundirá un comunicado con información oficial y actualizaciones sobre la evolución del fenómeno.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas y reiteraron que, hasta el momento, no se han identificado daños de consideración derivados del movimiento telúrico.

No hay que ir a las playas

Minutos después, Sheinbaum informó en sus redes sociales que conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes no reportan daños hasta el momento. Agregó que se activaron los protocolos de protección en las entidades colindantes.

La presidenta también informó que la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas durante las siguientes seis horas por riesgo de tsunami e insistió en atender las indicaciones de Protección Civil.

Sheinbaum añadió que autoridades de los tres órdenes de gobierno recorren las zonas donde el sismo pudo sentirse con mayor intensidad para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar las medidas preventivas. Señaló que el gobierno federal continuará informando conforme avance la evaluación.