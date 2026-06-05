Sismo hoy 5 de junio: se registra movimiento telúrico de magnitud 5.6 con epicentro en Ometepec

Un sismo de magnitud preliminar 5.6 con epicentro en las inmediaciones de Ometepec, Guerrero, se registró la tarde de este viernes 5 de junio, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento ocurrió a las 14:55:08 horas. Sin embargo, la alerta sísmica no fue activada debido a que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles establecidos para emitir el aviso preventivo.

Pese a ello, usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el temblor en diversas zonas de la Ciudad de México, donde algunos internautas señalaron que el movimiento fue ligero pero perceptible.

El SASMEX explicó que no todos los sismos generan una alerta pública, ya que el sistema evalúa de manera automática la energía liberada al inicio del evento y únicamente emite el aviso cuando existe potencial de afectación importante en las regiones cubiertas por la red de alertamiento.