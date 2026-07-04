Somos MX pone la mira en desalojar a Morena del poder en 2027 y 2030

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos MX, afirmó que el objetivo principal es sacar a Morena del poder en las elecciones de 2027 y 2030 durante la instalación del Comité de la Ciudad de México.

Somos MX plantea una alternativa política para enfrentar a Morena

El dirigente señaló que la nueva fuerza política trabajará para reconstruir la democracia, restablecer la división de poderes y recuperar las instituciones, ante un proceso de deterioro institucional impulsado por el oficialismo.

Acosta Naranjo aseguró que el reto no se limita a derrotar electoralmente a Morena, sino a construir una alternativa de gobierno con propuestas para atender problemas como la inseguridad, salud, educación, vivienda y el desabasto de medicamentos.

El Consejo Nacional y el Consejo Consultivo Ciudadano comenzarán la elaboración de una plataforma política que servirá de base para competir en las elecciones de 2027 y consolidar un proyecto rumbo a la contienda presidencial de 2030.

Durante la Asamblea, en la que Juan Manuel Orozco Carmona fue electo presidente de Somos MX en la Ciudad de México y Rosario Guerra Díaz secretaria general, Acosta Naranjo acusó a Morena de pretender eternizarse en el poder mediante un entramado jurídico y la destrucción de las instituciones democráticas.

Controversia por el nombre y símbolos de Somos MX

El dirigente nacional defendió el nombre de Somos MX luego de que el Instituto Nacional Electoral ordenó modificar la denominación, el lema y los colores del partido.

Recordó que la solicitud de registro fue presentada hace 18 meses con esa identidad y acusó que la autoridad electoral pretende intervenir en una decisión que corresponde a quienes construyeron la organización.

Informó que la resolución ya fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y confió en que será revertida.

Acosta Naranjo comparó la decisión del INE con impedir que una familia elija el nombre de su hijo y rechazó que Somos MX busque apropiarse del nombre del país.

Por el contrario, acusó que desde el poder se pretende "secuestrar" a la nación y reservar el uso de su nombre sólo para quienes el oficialismo decida.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza Longoria afirmó que Somos MX nació del esfuerzo de miles de ciudadanos que participaron en el Frente Cívico Nacional y en la Marea Rosa para construir una nueva opción política.

Señaló que el partido pretende convertirse en un espacio para quienes no se sienten representados por las fuerzas políticas actuales, especialmente los jóvenes, y contribuir a superar la polarización mediante la reconstrucción de la democracia y la defensa de los derechos y las libertades.

En su primer mensaje como presidente de Somos MX en la Ciudad de México, Juan Manuel Orozco Carmona aseguró que la capital enfrenta un deterioro en materia de seguridad, salud y libertades públicas.

Acusó que la pluralidad de la ciudad ha sido aplastada por un grupo que se siente dueño del presente y del futuro, y afirmó que la inseguridad, los abusos y el abandono de los servicios públicos han generado miedo, enojo y tristeza entre la población.

También criticó al gobierno de Clara Brugada Molina por reprimir las luchas sociales y desatender a las madres buscadoras.

Aseguró que quienes levantan la voz en la capital son perseguidos y convocó a construir, desde Somos MX, una alternativa ciudadana para recuperar la democracia, los derechos y las libertades en la Ciudad de México.