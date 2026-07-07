¿Consulados de México en EU se quedarán sin personal? Esto ocurre con las visas A-2

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que un grupo de prestadores de servicios profesionales que trabaja en los consulados de México en Estados Unidos enfrenta la posibilidad de dejar sus puestos por el vencimiento de las visas A-2 con las que desempeñan sus funciones.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, explicó que estos trabajadores forman parte esencial de la atención que brindan los consulados mexicanos y aseguró que cuentan con el respaldo de la dependencia.

Detalló que las visas diplomáticas A-2 tienen un límite de permanencia en territorio estadounidense. Recordó que, desde el sexenio anterior, México ha negociado prórrogas para mantener a ese personal en funciones y precisó que la extensión vigente concluirá a finales de este año.

Negociaciones y alternativas ante la expiración de las visas

Velasco señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses para conseguir una nueva ampliación del plazo, aunque reconoció que se trata de una negociación compleja por las restricciones que establece ese tipo de visado.

Añadió que la Secretaría también prepara alternativas administrativas para quienes eventualmente deban regresar a México. Entre ellas, analizará opciones laborales dentro de la propia dependencia para evitar que los trabajadores queden sin empleo.

@SRE_mx busca que extensión para visas A-2 creada para funcionarios de gobiernos extranjeros, empleados de embajadas, consulados y personal militar. pic.twitter.com/L9MzkOMlNy — La Jornada de Oriente (@JornadaOriente) July 7, 2026

El canciller atribuyó el origen del problema a la falta de atención que recibió este esquema de contratación desde 2017 y afirmó que durante los últimos ocho años la Secretaría ha gestionado prórrogas para mantener la operación de la red consular.