SSC despliega operativo en caseta de Tlalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) implementó un operativo en la caseta de peaje de Tlalpan, en la autopista México–Cuernavaca, donde elementos de seguridad realizan revisiones a vehículos con el objetivo de detectar posibles artefactos u objetos que representen un riesgo.

Operativo preventivo en caseta de peaje Tlalpan

De acuerdo con los reportes, el dispositivo se mantiene activo en medio de un contexto de movilizaciones y protestas recientes, por lo que las autoridades mantienen vigilancia preventiva en accesos carreteros hacia la capital.

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, la propia SSC informó la revisión de autobuses en la misma caseta, donde fueron asegurados alrededor de 59 artefactos presuntamente explosivos localizados en una de las unidades en las que viajaban estudiantes y maestros con destino a la capital, lo que derivó en un operativo conjunto de seguridad y revisión preventiva en la zona.

El operativo de este día ha provocado carga vehicular importante en dirección a la CDMX, ya que únicamente una cabina de cobro se encuentra en operación, lo que genera tránsito lento y avance a vuelta de rueda en la autopista.