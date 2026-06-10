La SSC desplegará mil 700 policías para resguardar movilizaciones del 10 de junio y accesos al AICM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará mil 700 elementos para atender las movilizaciones programadas este miércoles en la Ciudad de México.

Entre ellas la marcha por el 55 aniversario del HALCONAZO, la denominada Marcha de las Antorchas, convocada por colectivos de búsqueda, así como las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el operativo estará integrado por personal de la Subsecretaría de Operación Policial, Control de Tránsito y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el objetivo de brindar acompañamiento a los contingentes y garantizar la seguridad de manifestantes y ciudadanía.

Revisión y control en caseta México-Cuernavaca

Vázquez Camacho explicó también que se mantiene un dispositivo de seguridad y vialidad en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses con estudiantes normalistas de Guerrero.

Señaló que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, existe la posibilidad de que algunas unidades transporten objetos aptos para agredir, por lo que se realizan revisiones con apoyo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y organismos protectores de derechos humanos.

Advirtió que, en caso de que los pasajeros no permitan las inspecciones o no exista certeza de que las unidades no transportan objetos peligrosos, no se permitirá el ingreso de los autobuses a la capital.

Añadió que la medida busca salvaguardar tanto la integridad de los propios manifestantes como la de los habitantes de la ciudad.

El secretario indicó que además de brindar acompañamiento a las movilizaciones, se implementarán adecuaciones viales y rutas alternas para reducir las afectaciones a la movilidad.

Asimismo, reveló que existe un dispositivo especial coordinado con la Secretaría de Marina para garantizar la continuidad de las operaciones en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y facilitar el acceso y salida de pasajeros en caso de que alguna movilización se dirija hacia ese punto.

Precisó que todas las acciones estarán respaldadas por equipos de concertación política de la Secretaría de Gobierno capitalina y de la Secretaría de Gobernación, así como por personal de Participación Ciudadana, quienes buscarán mantener el diálogo con los grupos movilizados para garantizar tanto el ejercicio de la libre manifestación como las condiciones de seguridad para la población.

Vázquez Camacho subrayó que los policías asignados al operativo únicamente portarán equipo de protección personal compuesto por escudos de acrílico, cascos, rodilleras y coderas, además de algunos extintores de polvo químico seco para atender posibles conatos de incendio.

Señaló que la actuación policial estará apegada al protocolo para la atención de manifestaciones y bajo acompañamiento de organismos de derechos humanos.

Aseguró que el objetivo será garantizar el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión, al tiempo que se protege a vecinos, comercios, usuarios de vialidades, pasajeros del aeropuerto y turistas nacionales y extranjeros que se encuentran en la capital del país.