CDMX se blinda por vacaciones: más de 14 mil policías vigilarán calles, carreteras y zonas turísticas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará, a partir de las 06:00 horas de este jueves 16 de julio, un operativo especial de seguridad y vialidad con motivo del periodo vacacional de verano, que se mantendrá vigente hasta el domingo 30 de agosto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Detalles del operativo especial de seguridad y vialidad

El dispositivo contará con la participación de 14 mil 808 elementos de la Policía Metropolitana, policías sectoriales, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar y personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados con mil 103 vehículos, 39 motocicletas, ocho motoambulancias, 12 grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

El objetivo es reforzar la seguridad de residentes y visitantes durante la temporada vacacional, prevenir delitos, preservar el orden público y proteger el patrimonio de quienes acudan a zonas de alta afluencia.

Áreas y puntos estratégicos de vigilancia

La vigilancia se concentrará en plazas y corredores comerciales, sucursales bancarias y cajeros automáticos, restaurantes, cines, teatros, bosques, jardines, mercados, romerías y otros espacios recreativos. También se reforzará la presencia policial en el Corredor Turístico Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Santa Fe, Polanco y Xochimilco.

El operativo abarcará además las cuatro centrales camioneras de la capital -Norte, Sur, Oriente (TAPO) y Poniente (Observatorio)-, así como la estación Buenavista del Tren Suburbano y los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional, El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta Acatitla.

La SSC también incrementará la vigilancia en los accesos carreteros que conectan con la capital, entre ellos las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Puebla, además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Como parte del dispositivo, la dependencia reforzará los patrullajes para inhibir delitos como robo a transeúnte, de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación, además de fortalecer el operativo "Pasajero Seguro" en el transporte público.