Capacitan a policías para evitar que la tortura comprometa investigaciones penales

La tortura no sólo vulnera la dignidad e integridad de las personas, también puede derrumbar una investigación penal al dejar sin validez las pruebas obtenidas mediante esa práctica. Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), reforzó la capacitación de su personal en actuación policial, legalidad y derechos humanos.

Importancia de prevenir la tortura en investigaciones penales

Durante la conferencia Combate a la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en México, el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Sergio Suárez Daza, afirmó que la tortura no sólo constituye una grave violación a los derechos humanos.

También compromete la eficacia de las investigaciones, ya que cualquier prueba obtenida mediante esa práctica carece de validez dentro del sistema penal acusatorio y puede derivar en impunidad.

El especialista señaló que prevenir la tortura requiere un cambio de paradigma en el servicio público, en el que el respeto irrestricto a los derechos humanos sea el eje de la actuación institucional. También subrayó que las y los integrantes de las corporaciones de seguridad deben mantener el control emocional y actuar con profesionalismo.

Incluso, en situaciones de alta complejidad, además de apegarse estrictamente a los protocolos establecidos, ya que la función policial implica proteger los bienes jurídicos y garantizar la seguridad de la sociedad.

¿Sabías que la tortura no se limita a contextos puramente estatales, sino que también es instrumentalizada de forma sistémica dentro de dinámicas coercitivas y cultos destructivos? En este #DatoINACIPE te compartimos todo lo que necesitas saber.

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Estrategias y compromisos institucionales contra la tortura

Por su parte, la directora general de Profesionalización del Servicio de Protección Federal, Anel Mejía García, afirmó que este tipo de actividades fortalece el compromiso ético de las personas servidoras públicas para prevenir, detectar y erradicar cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de las personas.

Añadió que la estrategia impulsada por la actual administración y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, prioriza el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad con enfoque de derechos humanos.

Resaltó que la conferencia se realizó en el marco de la campaña nacional México sin Tortura 2026: por el Derecho a la Dignidad e Integridad Personal, iniciativa con la que se pretende promover una cultura de cero tolerancia frente a la tortura y cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante mediante la reflexión, la capacitación continua y el intercambio de conocimientos.

Mejía García resaltó también que el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Moreno Montaño, impulsa un programa permanente de capacitación para consolidar una corporación más sólida, sensible y eficaz.

Señaló que estas acciones buscan fortalecer la formación de personal altamente capacitado para brindar un servicio público íntegro, transparente y profesional, con una actuación policial respetuosa de los derechos humanos y orientada a fortalecer la confianza ciudadana.