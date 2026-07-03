SSPC llama a no hacer el "Quiere volar" ni participar en el "Nadaremos" durante festejos del Mundial

Las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 han convertido al Paseo de la Reforma en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados.

Sin embargo, las autoridades federales y capitalinas hicieron un llamado a evitar conductas de riesgo como el reto conocido como "Quiere volar" o desplazamientos repentinos bajo expresiones como "Nadaremos" debido al peligro que representa para quienes participan y para quienes se encuentran alrededor.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, exhortaron a la población a disfrutar los festejos de manera responsable y sin realizar dinámicas que puedan provocar accidentes o alterar el orden público.

¿Qué es el "Quiere volar"?

El llamado "Quiere volar" consiste en que varias personas lanzan al aire a otra sujetándola únicamente con la fuerza de sus brazos, una práctica que puede terminar en caídas, golpes o lesiones graves si alguien pierde el control durante la maniobra.

¿Qué significa "Nadaremos" y por qué representa un riesgo?

La expresión "¡Nadaremos, nadaremos!" proviene de la película Buscando a Nemo, donde los peces nadan al mismo tiempo para escapar de una red.

En los últimos años, la frase ha sido adoptada de forma informal en conciertos, festivales y otros eventos masivos para animar a la multitud a avanzar de manera simultánea entre las aglomeraciones.

Sin embargo, durante los festejos por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia, diversos testigos señalaron que el grito derivo a un movimiento repentino de la multitud provocando estampida. El incidente dejó cuatro personas fallecidas y lesionados por el aplastamiento.

Además de este reto, la SSPC identificó otras acciones que se han observado durante las concentraciones por el Mundial, como subir a parabuses, puentes peatonales o mobiliario urbano para grabar videos; arrojarse desde estructuras elevadas; utilizar trafitambos para simular peleas o provocar aglomeraciones repentinas mediante convocatorias en redes sociales.

Las autoridades señalaron que este tipo de conductas incrementa el riesgo de fracturas, traumatismos y otros accidentes, especialmente cuando existe consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias que afectan la capacidad para tomar decisiones.

También alertan por bebidas adulteradas

Como parte de las recomendaciones, la SSPC y la SSC CDMX pidieron a los asistentes no aceptar bebidas ofrecidas por personas desconocidas, ya que podrían contener sustancias que provoquen somnolencia, desorientación o pérdida de memoria.

Explicaron que estas situaciones pueden facilitar la comisión de delitos como robos, fraudes con dispositivos electrónicos o tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión.

Asimismo, recomendaron consumir únicamente bebidas servidas directamente por establecimientos autorizados, mantenerlas siempre bajo supervisión y evitar compartir vasos o botellas con desconocidos

Recomendaciones para celebrar con seguridad

Entre las principales medidas emitidas por las autoridades se encuentran:

Evitar participar en retos virales o actividades que pongan en riesgo la integridad física.

o actividades que pongan en riesgo la integridad física. No subir a parabuses , puentes peatonales , estructuras metálicas o mobiliario urbano.

, , estructuras metálicas o mobiliario urbano. Respetar las indicaciones del personal de seguridad y permanecer en las zonas habilitadas para los asistentes.

y permanecer en las zonas habilitadas para los asistentes. Acudir acompañado de familiares o amigos de confianza y establecer puntos de reunión en caso de separación.

de familiares o amigos de confianza y establecer puntos de reunión en caso de separación. Compartir la ubicación con personas cercanas cuando se asista a concentraciones masivas.

Utilizar únicamente transporte seguro al regresar de los festejos .

al regresar de los . Reportar cualquier situación de riesgo o conducta sospechosa al número de emergencias 911 o al personal de seguridad presente.

La SSPC recordó que también es importante respetar las disposiciones vigentes, incluida la Ley Seca en las zonas o demarcaciones donde sea aplicable.