RTP apoya usuarios por suspensión parcial en línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que debido a las obras de modernización en la llamada “Línea Azul”, varias estaciones permanecerán sin servicio desde la noche de este sábado 23 de mayo al próximo lunes 25 de mayo.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) comenzó a operar un servicio provisional para apoyar a los usuarios afectados por la suspensión parcial de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, donde continúan los trabajos de rehabilitación rumbo al Mundial 2026.

Las estaciones cerradas corresponden al tramo que va de Tasqueña a San Antonio Abad, por lo que el Metro únicamente operará de Pino Suárez a Cuatro Caminos mientras se realizan labores de rehabilitación en vías e infraestructura.

Ante esta situación, unidades de RTP brindarán apoyo gratuito para cubrir el trayecto afectado entre Tasqueña y Pino Suárez, con el objetivo de facilitar la movilidad de miles de usuarios que diariamente utilizan esta línea.

Se espera que la operación normal en toda la Línea 2 sea restablecida durante el inicio de actividades del próximo lunes 25 de mayo.