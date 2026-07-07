ASF inició dos auditorías forenses a la remodelación de la Línea 2 del Metro

Las goteras marcaron este martes la inauguración de la remodelación de la estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro.

Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezaba el recorrido por las obras, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, confirmó que toda la intervención será revisada mediante auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación, además de una auditoría de la Ciudad de México, derivado de las versiones sobre presuntos sobrecostos en la obra.

STC confirma auditoría forense por presuntos sobrecostos en remodelación

Rubalcava Suárez explicó que el Metro ya fue notificado por la ASF sobre el inicio de las auditorías y aseguró que, a su consideración, éstas fueron motivadas por los cuestionamientos y publicaciones difundidas en medios de comunicación respecto al costo de diversos materiales utilizados en la remodelación de las estaciones. Incluso señaló que, probablemente, algún diputado federal promovió la revisión ante la Auditoría Superior de la Federación, aunque aclaró que la decisión de iniciar el procedimiento corresponde exclusivamente al órgano fiscalizador.

Ante las versiones sobre presuntos sobreprecios, rechazó que el Metro haya pagado cantidades excesivas por algunos de los elementos instalados.

Precisó que los 56 candelabros de mayor tamaño colocados en los accesos costaron 56 mil pesos cada uno, mientras que los modelos de menor dimensión tuvieron un precio cercano a los 4 mil pesos por pieza.

Respecto a los muros de mármol, aseguró que el costo contratado fue de 5 mil 600 pesos por metro cuadrado, por debajo del precio comercial, que, dijo, oscila entre 7 mil 400 y 10 mil pesos por metro cuadrado.

El director del Metro señaló que precisamente esos conceptos forman parte de la auditoría forense. Explicó que este tipo de revisión va mucho más allá de revisar contratos o pagos, pues reconstruye toda la ruta del dinero y de los materiales utilizados en la obra.

Para ello, detalló, los auditores revisarán no sólo la actuación del Metro, sino también la de las empresas constructoras, la empresa supervisora y cada uno de los proveedores que participaron en el proyecto.

Filtraciones y mantenimiento en estación Bellas Artes tras remodelación

Detalló que la ASF verificará quién suministró el mármol, los candelabros, los muros verdes y el resto de los materiales; cuánto cobraron los proveedores; cuánto pagaron las constructoras; cuánto costó instalar cada elemento; cuáles fueron los márgenes de utilidad de las empresas y si las estimaciones de obra corresponden con los trabajos efectivamente ejecutados.

Además, cotejará esa información con los pagos que eventualmente realice el Sistema de Transporte Colectivo para determinar si existe correspondencia entre lo contratado, lo construido y lo facturado.

Rubalcava Suárez explicó que las constructoras apenas presentaron sus estimaciones de obra, es decir, los documentos con los que solicitan el primer pago por los trabajos ejecutados.

Precisó que esas estimaciones son revisadas por el Metro y por la empresa supervisora para confirmar que cada concepto cobrado realmente fue realizado y coincide con lo instalado, por lo que insistió en que el organismo todavía no ha liquidado la remodelación y que ningún pago será autorizado hasta concluir ese proceso de verificación.

Añadió que la mayoría de las obras fueron asignadas mediante licitaciones públicas abiertas y el resto por licitaciones restringidas, en las que participaron empresas con experiencia en infraestructura y movilidad.

Rechazó que se trate de empresas fantasma y aseguró que todas son compañías mexicanas con capacidad financiera para ejecutar los trabajos sin recibir anticipos, ya que el Metro sólo paga una vez concluida la revisión técnica y financiera de la obra.

Durante el recorrido, las filtraciones de agua fueron visibles en distintos puntos de la estación Bellas Artes. Al ser cuestionado, Adrián Rubalcava Suárez reconoció que las goteras seguirán presentándose en estaciones subterráneas debido a que se ubican debajo de parques, jardines y vialidades, donde el agua encuentra nuevas rutas de filtración pese a los trabajos de impermeabilización realizados.

Explicó que Bellas Artes se localiza debajo de la Alameda Central, una zona con áreas verdes que favorecen la captación de agua durante la temporada de lluvias.

Indicó que el Metro combate las filtraciones mediante inyecciones de poliuretano, perforaciones e impermeabilización, aunque admitió que el agua siempre buscará nuevas rutas de salida, por lo que las goteras no pueden eliminarse de manera definitiva y requieren mantenimiento permanente.

56 mil pesos cada uno, costaron cuatro de los candelabros que colocaron en la estación #Hidalgo, de la Línea 2 del #Metro por los trabajos de remodelación. El resto de los faroles, que son más pequeños, costaron entre 3 mil y 4 mil pesos. Este fue el informe de los costos que dio... pic.twitter.com/uGv6uR7MIT — Nacho Lozano (@nacholozano) July 8, 2026

Incluso sostuvo que encontrar únicamente algunas filtraciones en una estación de esas dimensiones representa un avance respecto de las condiciones anteriores, aunque reconoció que seguirán apareciendo nuevos puntos de humedad conforme transcurra la temporada de lluvias.

Por su parte, Clara Brugada Molina afirmó que la rehabilitación integral de la Línea 2 permitió mantener la operación del servicio durante el Mundial de Futbol sin incidentes mayores y anunció que el modelo aplicado será retomado para la renovación de la Línea 3, con trabajos por etapas para disminuir las afectaciones a los usuarios.