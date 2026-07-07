Suiza llega con 16 empresarios a México: ¿qué negociaran con Sheinbaum?

La visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, abrirá una nueva etapa en la relación económica entre ambos países. El mandatario llegó acompañado por una delegación de 16 empresarios que sostendrá reuniones con el gobierno mexicano para revisar inversiones en marcha y explorar nuevos proyectos productivos.

Parmelin sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una visita oficial enfocada en fortalecer la relación económica y ampliar las inversiones entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que el mandatario suizo acudirá a Palacio Nacional y adelantó que también encabezará una reunión con un grupo de empresarios de esa nación europea.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó que a esa misión se sumarán empresas suizas que ya operan en México. El objetivo es conocer sus planes de expansión y analizar oportunidades para incrementar la inversión en el país.

Modernización del acuerdo comercial entre México y la AELC

Suiza ocupa el lugar 21 entre las economías más grandes del mundo y destaca por exportar capital, tecnología e innovación. Esa condición convierte la visita en uno de los encuentros económicos más relevantes de las últimas semanas para el gobierno mexicano.

Dernière étape de mon voyage en Amérique du Nord : le Mexique . Visite des installations de #Nestlé à Toluca. Près de 100 ans de présence, 15 sites dans 7 États : une belle illustration de l'excellence industrielle suisse et de la solidité de nos liens économiques. pic.twitter.com/8sRaW1pwv6 — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 7, 2026

La agenda también incluye el inicio de conversaciones para modernizar el acuerdo comercial entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. El tratado permanece vigente desde 2001.

Velasco explicó que los países de la AELC plantearon revisar ese instrumento después de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea. Durante los próximos meses ambas partes analizarán los términos de una eventual actualización.

La revisión busca adaptar el tratado a las condiciones actuales del comercio internacional y generar un entorno más favorable para nuevas inversiones. El funcionario destacó que el acuerdo ha resultado benéfico para México por el perfil de las economías que integran ese bloque europeo.

?? El secretario de Relaciones Exteriores refirió que, en su visita oficial a México, el presidente de Suiza, Guya Parmelin, vendrá acompañado con empresarios para conversar sobre sus inversiones en nuestro país



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La visita ocurre en un momento en que el Gobierno de México busca atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos industriales, en medio de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Suiza figura entre los principales inversionistas europeos en México, con empresas de los sectores farmacéutico, alimentos, manufactura, tecnología, maquinaria y servicios financieros que mantienen operaciones en el país.

La reunión también abre la puerta a profundizar la cooperación en innovación, comercio, ciencia y desarrollo tecnológico, además de revisar oportunidades para ampliar la presencia de empresas suizas en territorio mexicano.

Sheinbaum no adelantó los acuerdos que podrían anunciarse tras el encuentro, aunque confirmó que la agenda incluirá reuniones con representantes del sector privado para explorar nuevas oportunidades de inversión.