Suprema Corte avala cancelar deuda fiscal a Femsa

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó confirmar la cancelación de una deuda fiscal de 2 mil 868 millones de pesos a favor de Fomento Económico Mexicano (Femsa), operadora de Coca Cola y la cadena Oxxo en México.

Origen y resolución del crédito fiscal

Por 8 votos a favor y uno en contra de Lenia Batres, los ministros consideraron que no se podía fallar a favor del gobierno federal, porque se habían vencido plazos legales.

El caso se originó en 2011, cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal contra FEMSA por 2 mil 868 millones de pesos, relacionado con el pago del Impuesto Sobre la Renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y del impuesto diferido, actualizaciones, recargos y multas.

Ante esto, la empresa interpuso varios recursos y luego de 13 años de litigios, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó anular el cobro de ese monto por considerar que la autoridad fiscal actuó fuera de plazo y con vicios formales.

Revisión y postura de la Suprema Corte

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó un recurso de revisión fiscal y la ministra Lenia Batres propuso atraer el asunto para revisar la procedencia de la nulidad.

El proyecto de sentencia presentado por el ministro Giovani Figueroa señaló que los argumentos de la autoridad fueron insuficientes para entrar al análisis de fondo, por lo que el recurso fue rechazado y la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa quedó firme.

En su intervención, el ministro subrayó que la Constitución establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, protegiendo así la seguridad jurídica de las personas.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que es fundamental que la Corte mande un mensaje de certeza jurídica a las empresas y emprendedores para estimular la llegada de capitales al país.

"Estamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro, en el sentido que México sí ofrece seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación, ya se trate de empresas grandes o pequeñas, de personas particulares emprendedoras que también arriesgan sus ahorros, todas las cuales deben estar tranquilas de que cuando obtengan sentencias favorables de parte de los tribunales imparciales y que actuaron con pleno respeto a la legalidad, esta Suprema Corte no modificará lo ya decidido", sentenció.

Agregó que en un momento en que el país carece de inversiones y exportaciones, atraer turismo con nuevos recursos económicos es importante.

La ministra Lenia Batres anunció su voto en contra del proyecto, pero no argumentó su postura, pese a que ha solicitado atraer casos similares que involucran cantidades millonarias.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, precisó que cuando se revisan casos de esta naturaleza basta con que existan violaciones formales para que sea improcedente el recurso de la autoridad hacendaria.

Finalmente, 8 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Figueroa, aunque Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos e Irving Espinosa Betanzo anunciaron votos concurrentes, es decir, que no están de acuerdo con los argumentos aunque sí con la conclusión.