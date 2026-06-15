Corte excluye a ministra María Estela Ríos en amparos de minera

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por unanimidad, que la ministra María Estela Ríos no participe en la discusión de un par de amparos presentados por una empresa minera, vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Exclusión de ministra María Estela Ríos en amparos mineros

Aunque los ministros no entran todavía al fondo del asunto, como primer paso determinaron excluir a la ministra, quién en 2019, como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), firmó el decreto que entregó los predios de El Encantado y Jesús María en Baja California Sur para ser manejados como reserva de la biósfera.

Y es que, la empresa minera Desarrollos Zapal, vinculada a Ricardo Salinas Pliego, impugnó la determinación de declarar estos predios como parte de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

Implicaciones del decreto y litigio en la SCJN

Tras la declaratoria, los predios fueron entregados a la Semarnat para su administración, mientras la empresa busca explotarlos para un proyecto minero de oro a cielo abierto.

A raíz de ello el grupo minero presentó dos solicitudes de amparo directo, que fueron atraídos por la SCJN, pero aún no se han resuelto, lo que podría suceder en las próximas semanas.

El impedimento fue enlistado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien explicó que cuando el decreto sobre estos terrenos fue emitido, la ministra Ríos González era directora general de la Propiedad Rural de la Sedatu.

"Se concluye que participó en la emisión del acto reclamado en el juicio agrario referido, por lo que está legalmente impedida para conocer del amparo directo", apunta el documento avalado este lunes.

La ministra Loretta Ortiz explicó que con esta determinación se evitar que Ríos sea juez y parte en este litigio.

Los proyectos habían sido asignados a la exconsejera de la presidencia, María Estela Ríos, de acuerdo con los turnos establecidos por la Corte, por lo que ahora deberán ser asignados a otro ministro para su desahogo.