Decreta Sheinbaum suspensión de clases y teletrabajo por partidos del Mundial

Los partidos del Selección Nacional que se disputarán en el Estadio Ciudad de México obligarán a modificar la operación de escuelas y oficinas públicas en la capital del país durante dos jornadas clave de la competencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que suspende clases en planteles públicos y privados de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior incorporados a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La medida aplicará de forma parcial el 17 de junio y de manera general el 24 de junio, fechas en las que el inmueble mundialista albergará encuentros del torneo.

Cambios para el 17 de junio

El decreto establece que las clases quedarán suspendidas únicamente en el turno vespertino.

En paralelo, los centros de trabajo federales ubicados en la Ciudad de México concluirán sus actividades presenciales a las 15:00 horas. Después de esa hora, los servidores públicos deberán continuar sus funciones mediante teletrabajo o esquemas de trabajo a distancia.

El objetivo es disminuir la carga vehicular y facilitar los desplazamientos relacionados con la operación del Mundial.

El 24 de junio será jornada remota

Para el 24 de junio, la disposición será más amplia.

Las clases quedarán suspendidas durante toda la jornada y las actividades laborales de las dependencias federales se desarrollarán completamente bajo modalidades de teletrabajo o esquemas flexibles de organización.

El gobierno federal argumentó que la decisión busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las labores administrativas y la eficiencia de los servicios públicos durante una de las etapas con mayor afluencia de aficionados y visitantes.

La medida forma parte del operativo especial desplegado por autoridades federales y capitalinas para atender el impacto que tendrá el Mundial 2026 en la Ciudad de México, una de las sedes principales del torneo.