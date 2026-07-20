Sheinbaum aprovecha final del Mundial para impulsar diálogo sobre T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) marcó los encuentros que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses durante la final de la Copa Mundial 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La mandataria explicó que aprovechó su estancia en Nueva York para conversar con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump. Igual con el secretario Rubio. Fueron momentitos, en realidad. Después con el presidente Trump y el primer ministro Carney también fueron pocos momentos, pero sí tuvimos oportunidad de comentar el tema comercial", relató durante su conferencia matutina.

Continuidad al diálogo bilateral

Sheinbaum adelantó que esta semana recibirá en la Ciudad de México a Jamieson Greer para dar continuidad al diálogo bilateral, mientras las delegaciones de ambos países buscan avanzar en acuerdos durante la revisión del T-MEC.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra... pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

La presidenta explicó Mark Carney intercambió puntos de vista con Trump sobre asuntos de seguridad internacional vinculados con la participación de Canadá en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque subrayó que el componente comercial concentró buena parte de las conversaciones.

Sobre el ambiente en el palco principal del estadio, afirmó que prevaleció la cordialidad entre los asistentes. Además de Trump y Carney, coincidió con el rey Felipe VI de España y otras autoridades invitadas por la FIFA.

Logística y participación de Claudia Sheinbaum en la final

La mandataria reveló que inicialmente había decidido no asistir al partido, pese a contar con una invitación de la FIFA. Explicó que cambió de opinión después de una llamada telefónica con Donald Trump, quien la invitó personalmente a ocupar un lugar junto a él en el palco principal.

"Me dijo: 'Claudia, ¿vas a venir?'. Le respondí: 'Bueno, si usted me invita, presidente Trump'. Me dijo: 'Sí, sí estás invitada, vas a estar sentada junto a nosotros'. Entonces dije: 'Bueno, pues hay que ir'", relató.

Tras aceptar la invitación, Sheinbaum explicó que compró un vuelo comercial para viajar de Cancún a Nueva York acompañada por cinco integrantes de su equipo. Sin embargo, el vuelo fue cancelado por las tormentas eléctricas que afectaron el área metropolitana de Nueva York la tarde del sábado.

Así fue el traslado de la presidenta a Nueva York

Ante la falta de lugares disponibles en otros vuelos, la presidenta explicó que solicitó apoyo al secretario de la Defensa Nacional para utilizar una aeronave militar. La comitiva llegó a Nueva York alrededor de las dos de la madrugada del domingo y, horas después, se trasladó al estadio.

Sheinbaum agradeció a los mexicanos que la esperaron afuera del hotel donde se hospedó y aseguró que el recibimiento reflejó el entusiasmo que generó la participación de México en la organización del primer Mundial compartido entre tres países.

Después del partido, la presidenta descendió al terreno de juego para participar en la entrega de los reconocimientos a los finalistas. Reconoció la tristeza de la selección argentina por la derrota, aunque calificó la final como "un buen partido".

La presidenta sostuvo que la organización conjunta del Mundial entre México, Estados Unidos y Canadá dejó una muestra de coordinación entre los tres países y consideró que esa experiencia también fortalece el diálogo político y económico de Norteamérica en un momento clave para el futuro del T-MEC.