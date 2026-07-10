Artesanos recibirán regalías por sus diseños con el nuevo programa Taller Original

Los artesanos que participen en Taller Original recibirán un pago por elaborar sus piezas y otro adicional como regalía por los derechos de diseño de cada prenda comercializada. Ese será el eje del modelo impulsado por la Secretaría de Cultura para construir relaciones comerciales más equitativas entre comunidades artesanales y diseñadores.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, explicó que el programa surgió a partir de las inquietudes planteadas por las propias comunidades artesanales durante los encuentros de Original, donde se discutieron la explotación comercial de la iconografía indígena, el uso de diseños tradicionales por marcas ajenas a las comunidades y la protección de los derechos colectivos.

Detalles sobre la capacitación y desarrollo de la colección

La funcionaria señaló que las y los artesanos solicitaron capacitación en innovación textil para responder a nuevos mercados sin perder el control sobre sus conocimientos y técnicas. A partir de esa petición, la dependencia organizó laboratorios con universidades, diseñadores y especialistas en patronaje, medidas, color y confección.

En esos espacios de trabajo participaron 41 maestras y maestros artesanos. Del proceso surgieron 21 piezas que integrarán la primera colección de Taller Original. Las prendas incluyen propuestas para distintos usos y mercados, resultado del intercambio de conocimientos entre artesanos y profesionales del diseño.

Los laboratorios también permitieron desarrollar una biblioteca de patronaje que servirá como base para nuevas colecciones y facilitará futuros procesos de producción.

La colección debutará durante Original 2026, que comenzará el 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Posteriormente, las prendas estarán disponibles en las tiendas Fonart.

Núñez Bespalova explicó que el esquema comercial incorpora tabuladores que consideran el tiempo de trabajo, la complejidad de la técnica y los costos indirectos de producción. A ese pago se suma un porcentaje sobre el precio final de venta, equivalente a una regalía por el diseño de la pieza.

La subsecretaria afirmó que este modelo busca superar las prácticas que limitaban la participación económica de los artesanos al pago por mano de obra y reconocer su autoría en el valor comercial de las prendas.