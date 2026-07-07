¿Te han acosado en internet? 19 millones de mexicanos vivieron ciberacoso en 2025

En 2025, de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, el Inegi estimó que 20.4 %, alrededor de 19.4 millones, vivió alguna situación de ciberacoso, por lo que la cifra estaría en ascenso, pues en el Mociba de 2024, se indicó que 18.9 millones de personas usuarias de internet fueron víctimas de ciberacoso.

Al dar a conocer los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2025, el Instituto señaló que 21.5 % de las mujeres y 19.2 % de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.

En este sentido, 61.1 % de la población víctima de ciberacoso desconocía a la persona acosadora, 24.2 % identificó a personas conocidas y 14.7 % señaló haber sufrido ciberacoso tanto de personas conocidas como desconocidas.

Pero además, destaca que los hombres fueron identificados como los principales agresores por la población agredida y que pudo identificar el sexo de la persona agresora; en donde 57.2 % de las mujeres víctimas y 61.1 % de los hombres víctimas dijeron haber sido agredidas solo por hombres.

Medidas de seguridad y efectos del ciberacoso en las víctimas

Quienes afirmaron haber sido víctimas, coincidieron que el ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas; pero 32.7 % dijo que recibió mensajes ofensivos y 24.1 %, llamadas ofensivas.

Asimismo, de la población que usó internet en cualquier dispositivo en los últimos tres meses previos a la recolección de la información, esto es, entre mayo y octubre de 2025, 64.9 % reportó haber adoptado alguna medida de seguridad para proteger su computadora, tableta electrónica, teléfono celular o cuentas de internet.

De dicha población, 88.9 % reportó crear o poner contraseñas adicionales (claves, patrón, NIP, códigos de acceso, verificación de dos pasos) como medida principal y 48.2 % señaló usar datos biométricos como huella digital, reconocimiento facial o escaneo ocular.

A decir de la información dada a conocer por el Inegi, las entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango con 24.5 %, Jalisco con 24.4 %, así como Ciudad de México y Oaxaca con 23.8 %, en ambos casos.

Mientras que los estados de la República con menor prevalencia fueron Sonora, con 14.7 %; Sinaloa, con 15.5 %; y Coahuila, con 15.6 por ciento.

El Inegi señaló que los medios digitales en los que se efectuó el ciberacoso, a nivel nacional, a la población afectada, 41.5 % dijo que sufrió acoso mediante WhatsApp; siguieron llamadas de teléfono celular y Facebook, con 36.5 y 29.7 %, respectivamente.

Por otro lado, como efectos del ciberacoso en la víctima durante 2025, 57.0 % de las víctimas manifestó haber experimentado enojo ante esta situación; siguieron desconfianza, con 35.8 %, y estrés, con 29.4 por ciento.