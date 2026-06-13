Temblor hoy en CDMX: se siente sismo sin activación de la alerta

Un sismo de magnitud 5.1 se registró este sábado 13 de junio en el estado de Guerrero y fue percibido en distintas zonas de la Ciudad de México, aunque no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

De acuerdo con información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico fue detectado a las 12:20 horas mediante sensores cercanos al epicentro. Debido a la intensidad estimada del evento, únicamente se activó el sistema de alertamiento para algunas zonas de Guerrero.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) informó que la alerta sí se activó en Chilpancingo y Acapulco, donde la anticipación fue de aproximadamente 18 segundos. En contraste, ciudades como Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Morelia, Oaxaca y Colima no recibieron alertamiento automático.

"Se percibe sismo en la ciudad, no amerita Alerta Sísmica. Se activan protocolos de seguridad. Seguimos pendientes", informaron autoridades capitalinas a través de redes sociales.

Como parte de los protocolos establecidos, cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil realizaron recorridos preventivos para descartar daños o afectaciones.