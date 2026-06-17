Ratifica TEPJF quitarle a Morena más de 93 mil afiliados

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del INE de validar más de 93 mil afiliaciones para los partidos en formación, con lo que avanzan el cumplimiento de uno de los requisitos para obtener el registro.

TEPJF confirma validez de afiliaciones duplicadas con Morena

Los magistrados determinaron que las afiliaciones duplicadas con Morena son válidas para los partidos en formación y ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise otras 18 mil 482 afiliaciones duplicadas.

Los magistrados determinaron que el Instituto debe identificar únicamente aquellos casos en los que exista coincidencia entre la documentación física con firma autógrafa y las afiliaciones digitales presentadas por Morena.

Morena presenta documentos para acreditar afiliaciones duplicadas

La dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informó a Morena que alrededor de 18 mil afiliaciones duplicadas con organizaciones que buscan convertirse en partidos serían consideradas válidas para dichas organizaciones.

Hoy, en sesión pública virtual, la Sala Superior del TEPJF resolvió 16 medios de impugnación vinculados con derechos de afiliación, vida interna partidista, integración de autoridades electorales, representación indígena y requisitos procesales.



Entre los asuntos analizados, el... pic.twitter.com/XiLv3XH8Jn — Gilberto Bátiz García (@gbatizg) June 17, 2026

Esto luego de que el INE dio vista al partido para que presentara la documentación para acreditar la voluntad de las personas duplicadas para continuar afiliadas al partido. En respuesta, Morena entregó mil 913 documentos físicos con firma autógrafa (no cédulas originales) y alrededor de 17 mil archivos digitales en una unidad USB.

El INE estimó que la documentación presentada no cumplía con los requisitos, porque los archivos digitales no constituían documentos originales y los documentos físicos no correspondían a las manifestaciones formales de afiliación solicitadas. Por ello, contabilizó las afiliaciones a favor de las organizaciones ciudadanas.

No obstante, el Tribunal determinó que el INE no debió descartar los mil 913 formatos físicos con firma autógrafa original, presentados por Morena, sin analizar si podían generar una presunción sobre la voluntad de afiliación de las personas ciudadanas.

Y aunque la documentación física no es el formato ordinario exigido para acreditar una afiliación original, contiene elementos que pueden valorarse más detenidamente.

Por ello, ordenó identificar aquellos casos en que exista coincidencia con las afiliaciones digitales aportadas por Morena y, de ser el caso, consultar a las personas ciudadanas si desean permanecer afiliadas a Morena o a la organización ciudadana correspondiente.

Por lo que corresponde a las 93 mil 742 afiliaciones duplicadas con diversas organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional les correspondían a ellas respectivamente, toda vez que el partido político únicamente aportó cédulas de afiliación en archivos electrónicos mediante un dispositivo USB.