Tiktokers encuentran cuerpo en mismo motel donde se localizó a Debanhi Escobar

La mañana de este lunes, unos creadores de contenido recorrían las instalaciones del Motel Nueva Castilla de manera ilegal hasta que se encontraron algo que nadie desea ver: El cuerpo de una persona sin vida. Esto reabre la polémica y el caso para las instalaciones del inmueble, que previamente ya había sido vinculado con delincuentes.

En esta ocasión fue al interior de una habitación, donde un grupo de creadores de contenido de tipo paranormal, ingresaron a la propiedad privada durante la madrugada, cuando se encontraron con el cuerpo, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía.

Se trataba de un hombre, que fue localizado sin vida en la habitación 156 del Motel Nueva Castilla por parte de los tiktokers, quienes realizaban un video de manera irregular para su contenido. Sin embargo, aunque las instalaciones del sitio se encontraban aseguradas y sin operar, hasta hace 2 meses se había retirado la medida.

¿Quién era el hombre que encontraron en el Motel Nueva Castilla de Escobedo, NL?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre que fue encontrado en el lugar, pero las autoridades ya se encargaron del caso.

¿Centro de operaciones de homicidios?

Este último caso, recuerda al 2022, cuando el Motel Nueva Castilla ingresó al ojo público debido a que se le vinculó, no sólo con la desaparición, sino con el feminicidio de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, quien fue encontrada sin vida en la cisterna de este lugar, después de 13 días de desaparición.



En las inmediaciones del lugar existe una placa póstuma de Debanhi. Foto: Cuartoscuro

Caso Debanhi

La muerte de Debanhi fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento de la joven, de quien semanas antes, el 9 de abril se viralizó una última fotografía con vida de la chica, donde se le observaba parada a un lado de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo.

Tras el reporte de su desaparición transcurrieron 13 días para que su cuerpo fuera encontrado en estado de descomposición al interior de la cisterna, a donde habría sido arrastrada, luego de que le quitaron la vida por asfixia, según los reportes oficiales.